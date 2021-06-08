【理大暴動案】

【本報訊】前年11月理大圍城期間，市民在油尖旺一帶「開花」上街欲營救被警方圍困校園的抗爭者，事後五名男子遭拘控暴動等罪，案件昨續審。辯方指案中首被告遭警員截停時，因頸中彈及手受傷，故一直趴在地上，態度合作，卻被警員用警棍擊打及以胡椒噴霧噴臉。警員否認，反指首被告遭截停後不停反抗並試圖向前跑，他遂將被告壓在地上制服。

偵緝警員5874翁玄威供稱，前年11月18日晚與同袍到彌敦道及佐敦道交界驅散示威者，並在吳松街與北海街交界截停首被告郭俊明（24歲，圖），將不斷反抗的郭壓在地上制服。辯方盤問指，翁首次接觸郭時，郭已趴在地上沒反抗，但遭警員大力踢手指、用胡椒噴霧噴臉及以警棍打腰。翁稱他與同袍均沒作上述行為。

辯方：警隨意加描述

辯方又質疑翁前年撰寫書面供詞時，沒提及郭遭制服時「反抗」，僅稱他有「掙扎」，指翁誇大證供。翁同意辯方所說，但又強調郭有反抗。辯方指「掙扎」、「反抗」或「向前跑」等描述都是翁在證供中隨意添加，翁不同意。

郭與另外四名被告羅煒棟、姚俊暉、丁培基及蔡潤庭（24歲至35歲）被控在彌敦道參與暴動，郭和姚另被控管有非法用途工具罪，涉及膠索帶和剪刀。案件由區域法院暫委法官王詩麗審理。聆訊今續。

案件編號：DCCC1056/20