史上任期最長的廉政專員白韞六或終卸任。《星島日報》今日引述消息指，海關關長鄧以海於今年10月退休後，或會擔任廉政專員，接替至今上任近9年的白韞六。報道指，鄧以海在海關的工作表現「大獲好評」，為人「忠誠清廉」，又備受中央賞識，很適合負責帶領廉署工作。

《星島日報》今日獨家報道，今年10月踏入57歲退休年齡的海關關長鄧以海，退休後料「繼續備受中央賞識」，「極大機會」出任廉政專員一職，接替上任近9年的白韞六。

「反映中央及港府極之信任」

報道引述消息指，鄧以海在海關的工作表現大獲好評，為人忠誠清廉，所以很適合負責帶領廉署工作。報道又引述鄧以海過往擁護「愛國者治港」和支持中央更改香港選舉制度的言論，疫情期間又到檢疫、隔離、封區現場為人員打氣，反修例運動期間又「堅定支持」止暴制亂。

報道形容，鄧以海在林鄭政府任內由海關內部晉升，獲中央政府任命為海關關長；未來如再獲中央任命為廉政專員，「足以反映中央及特區政府對其極之信任」。

曾國衞妻料接任海關關長

海關關長和廉政專員均為中央任命官員，過往亦曾有海關關長獲安排轉任廉政專員，包括黃鴻超和湯顯明，但二人均為政務官出身。而鄧以海退任海關關長後，政制及內地事務局局長曾國衞的妻子、副關長何珮珊有望執掌海關，成為歷來首任女關長。

鄧以海由內部晉升關長

鄧以海原於1985年加入人民入境事務處任職入境事務助理員，1987年轉投海關任見習海關督察，2006至2007年間借調保安局，2009年晉升為海關監督，2011年升至海關高級監督，2013年升為海關總監督，2015年5月晉升海關助理關長，2016年晉升海關副關長，2017年獲中央任命為海關關長，是部門事隔20年後再內部晉升海關人員出任關長一職。

白韞六上任9年 任內多爭議

白韞六則於1978年加入人民入境事務處，2008年4月獲中央任命為入境處處長，至2011年3月退休。白於2012年7月起出任廉政專員至今，是本港史上任期最長的廉政專員。

白在廉政專員任內不乏爭議事件。被譽為廉署「女神探」的李寶蘭，於2016年傳因調查時任特首梁振英涉嫌收取澳洲企業UGL 5,000萬元沒有申報的案件，遭取消署任執行處首長，李寶蘭憤然辭職，事後觸發廉署多名要員相繼請辭。該年廉署周年晚宴傳因大部份廉署人員表明拒絕出席而被迫取消。

惟李寶蘭接任人丘樹春，自2016年卻被白韞六一直以每3個月一次發出授權書的形式，授權丘做署理執行處首長，為期長達2年多，至2018年方可「坐正」。

廉署回應查詢時僅指，有關廉政專員的委任，是由行政長官按《基本法》第48條的規定，提名並報請中央人民政府任命，廉署沒有其他補充。

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