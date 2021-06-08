【6.9兩年誌】兩年前的今天，香港人帶着倔強出發，挑戰一條「XXXX」征途。沿路曾風景美麗，但圍牆一夜築起，頓變暗不見光，大家恍如受困未知終點的漆黑隧道。好L難捱，是香港人最大感受。

同樣是這兩年，24歲的Joshua在地球苦行完一條4,286公里的路，由墨西哥徒步到加拿大。他在這條名叫太平洋屋脊步道上歷盡高山低谷，幾乎被奪去十趾，卻見證人性最美好一面，最難捱時深明成大事必先受苦難試煉。兩條路看似沒有關聯，但有種態度叫「堅持」卻在貫穿。嫌太老土？Joshua換個角度說：「花咗咁多時間，點解唔做埋佢先？」

記者：歐陽聯發

太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）簡稱PCT，挑戰的人花近半年日走40公里，故要帶着儍勁，住步道附近的人每年為一班儍人，不時駕車把凍汽水、啤酒、熱狗派送打氣，他們被稱為「步道天使（trail angels）」，並施展「步道魔法（trail magic）」。

步道「家長」助人 同行者相伴

PCT從南加州接壤墨西哥起步，是酷熱沙漠地帶，40℃每日暴曬，但Joshua最深刻不是天氣而是人情，「最辛苦最脆弱時，有人好似天使咁請飲冰凍汽水，仲等你飲埋回收垃圾。」他有次七天未沖涼，在小鎮遊蕩盤算是否破費住旅館，一對夫婦駕車路過請他回家，「煮咗個自助餐，最黐線係開埋個jacuzzi（按摩池）畀我用；喺香港生活咁耐，人與人嘅交流好少去到咁真摯。」Joshua說這份「恩典」，感動不少人行畢PCT後做天使，回饋後來者。

在地球另一端叫香港的地方，「家長」接載、開放住宿、煮飯助養素未謀面的人，畫面似曾相識。時間返回2019年自由之夏，Joshua首次挑戰PCT失敗凍傷腳趾，被迫放棄折返香港，躺在床上養傷時見證一場社會運動的爆發，同時見證人性昇華，「一開始時都有嗰種感覺，見啲人好有義氣，屋企人唔撐唔緊要，佢會接受你，嚟屋企住幾耐都得，就似美國啲hikers喺人哋屋企住足成個月。」

當時他擔心要截肢更憂心香港，「6.12睇直播睇到好嬲」，奈何連下床走路也有困難。他翻開旅程的照片，其中一幅沙漠的柏油路上，很多毛蟲匍匐爬行，同時大風把牠們吹得東歪西倒，惟毛蟲堅持前進，Joshua想起徒步者，亦想到抗爭港人，「縱使知前面目標唔簡單，途中會遭受唔少打擊挫折，最終能唔能夠化蝶，睇嘅係有幾努力繼續爬。」他去年再戰PCT完成征途，總結經驗，最多得他人無私奉獻，「累積（收）咗好多恩典，唔可以有負佢哋，就有動力完成呢4,000公里。」

Joshua又想起有次途中，48小時內沒見過任何人，下大雨把野宿帳篷睡袋全弄濕透，手機亦沒訊號，「感覺最難受係無安全感，見唔到人同你做同一件事」，他獨行時自我對話還鑽牛角尖，「點解我會喺度？做咩要咁辛苦？」後來再看到徒步者，才發現同路人很重要，有人能在旁同悲喜。再出發時有女友同行，路再難走兩人說笑渡過，「成件事都會辛苦，但有人同你分擔情緒，唔使自己孭晒。」

但說易「行」難，尤其以月計時間行到懷疑人生，此時「有人煲番起個鬥志真係好重要！」有天Joshua收到電話，前年認識的山友知他再戰PCT，專程從美國東岸飛來打氣；亦有朋友由三藩市駕四小時車為他們補給，小舉動令他走出情緒低谷，再上路時，發現朋友把一封信偷偷塞進其背包，提醒餘下路程要互相鼓勵，寥寥數行字再燃起沮喪中的火苗。

社運激發再續未完路

然而，就算有「天使」助人和同行者相伴，仍有難克服的艱苦，有人會選擇「逃離」。PCT北加州段悶得驚人，很多人看完雪山美景，無法接受前路反差太大，「睇Ig條友明明喺我後面，點知已經去咗俄勒岡？」他面對過步道上去或留的掙扎，其實走完PCT的人每年僅25%，有人曾告誡「起點似派對，中途冇嘢玩，啲人就散水」，「如果有自己目標就去堅持囉，成功路上永遠唔會擠擁！」於是決定「謹記初衷，做事從一而終。我第二次嚟，如果唔係堅持件事都唔返嚟啦！」

不過，Joshua承認，相比之下港人要走的路難更多，「好想香港人繼續行呢條路，但唔知終點喺邊、行剩幾多，冇個目標畀大家知，仲有幾多先行完。」

Joshua去年帶同女友捲土重來，家人強烈反對，加上美國疫情失控，其時已錄得160萬宗確診、10萬人死亡，朋友亦潑冷水：「步道天使同截順風車唔會有㗎喇」，惟他相信一定仍有好心人，「相信條路，信任路上遇到嘅人。」為何要再行？「唔好浪費咗之前嘅努力，花咗咁多時間心思，點解唔好好做埋佢？當放棄咗一次，下次又會諗咁辛苦都係走啦！」只要拒絕放棄，更發現「人嘅潛能真係好大，未做到係未去explore」。

當他再次走上惠特尼峯（Mount Whitney），即傷退的舊地並在黑夜中攻頂，「上到嗰刻，呢兩年嘅經歷終有回報，從黑暗等到黎明來到，陽光真係好靚好暖。」

手機用戶請按此放大圖表