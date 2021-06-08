【本報訊】由六個紀律部隊組成的跨部門反恐專責組今年5月開設網站。警務處高級警司梁偉基受訪稱本港受「本土恐怖主義」威脅，促市民警惕；專責組網站設有舉報系統，可供市民舉報任何非緊急的懷疑恐怖主義消息。

稱威脅趨地下化

綜合傳媒報道，警務處高級警司梁偉基表示自從前年反修例運動本土恐怖主義冒起，威脅仍在並有趨隱蔽及地下化迹象；惟恐襲風險級別維持中度。梁偉基趁機宣傳今年5月開設的跨部門反恐專責組官網設有舉報系統，供市民舉報任何非緊急的懷疑恐怖主義消息。專責組會針對受襲風險較高地點，訓練其保安及物管人員，加強辨識恐怖主義活動的能力。

消防處社區應急準備課高級消防區長黃宏亮則說，除突擊巡察儲存危險品的化工原料及五金店，防止過量儲存及售予可疑人士，消防處亦引入新裝備，為危害物質專隊配備Gasmet DX4040便攜式FTIR（傅立葉轉換紅外光譜儀） 氣體分析儀，可同時監測25種氣體濃度，以便盡快處理毒氣襲擊等事故。

海關情報科反恐怖活動統籌課監督葉雪瑩說，去年截獲149宗涉戰略物資案件，近期引入電腦斷層掃描檢查系統（CT），正培訓槍械搜查犬。入境處首席入境事務主任葉兆強說，去年各出入境管制站巡查逾3,000次，截查逾7,000人。

政府飛行服務隊高級機師葉偉強表示，更新直升機隊儀器後，續航力等性能大升，能迅速應對恐襲。總懲教主任馬俊賢則稱，會偵測院所內任何非法活動，杜絕獄內恐怖活動滋生。

前年反修例運動期間，中方官員率先將示威抗爭行為定性為恐怖主義苗頭，港府以至警方隨後陸續表示香港已出現本土恐怖主義。跨部門反恐專責組2018年4月成立，由警務處、消防處、入境事務處、香港海關、懲教署及政府飛行服務隊人員組成，現時編制有49人。