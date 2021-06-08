Joshua去年從失敗中爬起再戰PCT，在年初如火如荼準備出發，至下半年才完成行程，但他的老家原來卻已不再一樣，因為6月30日後多了一條叫港版國安法正式實施，Joshua當時與女友攀登美國本土最高的惠特尼峯（Mount Whitney）。之前一年，他正在這山峯遇險而腰斬行程，去年登頂時他特別帶來「信物」同行，更在雪山之巔拿起「信物」迎向晨光拍照留念，本希望用作鼓勵港人不要放棄，但下山時卻收到香港的朋友傳來短訊，「你知唔知香港發生咩事呀！快啲揼咗佢（「信物」）啦，唔係你（犯法）死硬」，更叮嚀他處理好「信物」：「唔好帶返嚟！」才令他驚悉曾跟「違禁品」合照，朋友擔心Joshua雖身處美國，但仍會受無遠弗屆的國安法牽連。

「信物」變「禁品」

「好深刻，我只不過係行完一座山。」原來Joshua攀登惠特尼峯的路程，會跟外界近乎通訊隔絕，所以他萬萬想不到入山一周，香港卻已變天，「而且已經即時感受到個影響，最終我都揼咗佢（「信物」），個感受好難忘」。

他去年5月離港踏上征途，究竟之後的香港經歷了甚麼？由於PCT上能收到網絡的地方不多，他後來才知道國安法已經通過。身處異地，看着自己家的新聞，不禁看得鼻酸，「由一個都幾好嘅城市，淪落到𠵱家咩都冇，返番去以前好遠嘅時代咁。」有美國朋友了解香港的險境，曾勸Joshua不如留在當地，他半開玩笑反問：「你領養我呀？」畢竟家在香港，人在外地即使如何自由，與步道的人如何老友，始終及不上獅子山下的土地。

Joshua記得回港當日天空特別灰暗，「個感覺係整個香港唔同咗，望到出面個天好灰。出發之前都仲叫有自由，至少係我哋感覺到嘅自由，返嚟之後係……完全冇咗呢樣嘢。」