15歲少年去年5月在旺⾓⾦雞廣場⼀間遊戲機中⼼內，遭多⼈以滅火筒及膠板圍毆至昏迷，受害少年一度留醫深切治療部，需動手術切除脾臟，並一度短暫失憶。警⽅事後先後拘捕7人，控告各人蓄意傷⼈罪，其中4名年僅16至18歲的被告今在區域法院認罪。用滅火筒及塑膠告示牌毆打事主的被告指，當日被「錯誤的英雄感」所誤而犯案，希望向事主道歉。4名被告須還柙⾄本⽉30⽇，待索取教導所報告始判刑。

本案7名被告依次為麥姓少年（16歲）、彭家豪（18歲）、吳姓少年（15歲）、陳榮森（22歲）、劉姓少年（16歲）、胡姓少年（16歲）及黃展博（18歲），同被控⼀項有意圖⽽傷⼈罪。其中麥、劉、胡、黃4人今日認罪，承認於去年5⽉16⽇在旺⾓洗衣街⾦雞廣場2樓⼀間遊戲機中⼼內，意圖使林姓事主⾝體受嚴重傷害⽽非法及惡意傷害他。

用滅火筒及膠牌打至無知覺

案情指， 事主當日與朋友前往案發機舖消遣，於晚上9時44分，事主準備兌換遊戲代幣時，數人從後捉住他，4名被告與另外3名男子對林拳打腳踢，林倒地。第七被告黃展博拿滅火筒擊打林，林失去知覺。林與友人並不認識案中任何被告，亦沒有與任何被告結怨。

林頭部兩側及頭皮血腫，右上肢擦傷及面部多處擦傷。電腦斷層掃瞄顯示他脾臟撕裂及出血。他被轉介到深切治療部，案發翌日接受緊急手術切除脾臟。其左腎亦發現血腫，曾做多次手術，同年6月8日出院。林受襲後一度短暫失憶，事後需定期服藥和覆診治療。

機舖閉路電視拍攝到黃展博帶領其餘三被告及另外三人衝入機舖，劉及黃有份捉住被告。4名被告用拳頭、手肘及腳襲擊林，黃用塑膠告示牌擊打林6下，再手持滅火筒擊打林3下，並將滅火筒擲向林。四人施襲期間仍不斷踢已倒地的林。

警方其後於5月28日先拘捕6人，警誡下麥、劉、胡稱只踢了林數下。麥、胡在成人陪同作出的警誡會面中，承認劉向他們表示早前與林結怨，他們均有拳打腳踢襲擊林，但只有黃用告示牌及滅火筒打林。其後他們乘的士逃走，前住廟街的涼茶店。警方同年7月拘捕黃，林在認人手續認出他。

求情指朋輩影響 「個個都話去，唔可以唔去」

現已17歲的麥由大狀求情，大狀指他案發時只有15歲，被告因誤交損友、守法意識薄弱，受朋輩影響而犯案。辯方不能爭議事主傷得十分嚴重，無可否認是「七個打一個」，當時「個個都話去，唔可以唔去」，他已知自己自中學時變壞，希望可以改過自新。

劉案發時16歲，現17歲，求情稱他生長在小康之家，胞兄及胞姊均較他年長10年。被告知悉事主傷勢嚴重，已感自責及歉疚，透過大狀在庭上向傷者、傷者家屬及自己家人表示歉意，並指知道自己闖下滔天大禍，希望有更生機會，痛改前非。辯方又指事件沒有預謀，但事件演變成嚴重傷人事件，被告願意接受後果。

胡現時17歲，因另案正在更生中心服刑，本月尾完成刑期。大狀指兩案案發時間相差不遠，加上被告在此案中參與度低，「佢最錯係見到咁，仍參與其中」，希望法庭一併考慮刑期。

黃現時18歲，求情透露他讀到中四，父母對於因工作繁忙及照顧女兒而忽略被告感到自責。被告亦對事件直認不諱，指是因為聽到同伴曾被事主打，故建議教訓一下他，逞英雄下第一個衝入機舖。因有其他人跟隨住他，他因「錯誤的英雄感」而犯案。辯方希望法庭考慮告示牌及滅火筒是隨手拿起的現場物品，不是預先準備，而被告「原先唔係想打到事主咁傷，係因為情緒太高漲、控制唔到自己，演變成咁」。辯方並指被告向事主真誠道歉。

四名被告均希望法庭先索取院舍及其他報告再作判刑。區域法院暫委法官許肇強只為各被告索取教導所報告，並將全部被告還柙至6月30日判刑。許官要求判刑當日在庭上播放案發閉路電視片段。

【案件編號：DCCC1044/20】

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