主理BNO簽證新移民融入政策的國務大臣格林哈爾男爵（Lord Greenhalgh）昨（英國時間6月8日）出席由保守黨華人之友舉辧的網上答問會，有約百名港人參加。席間男爵透露英國政府會重點在英語能力及打擊歧視問題上協助新移英港人，又講述早前撥資4.6億的BNO公民融入社區計劃落實進度，透露12個迎新中心7月中前營運；與會港人踴躍發問，主要環繞語言障礙、申請簽證、就業及稅務等問題，男爵承諾會跟進。

特約記者 譚志輝

身兼房屋、社區及地方政府部及內政部兩部的國務大臣格林哈爾男爵在發問環節開始前先進行簡短演講，重申開放BNO簽證途徑予合資格港人取得居英權是英國必須履行的歷史及道德責任，指政府現估算本年到英的新港人約有123,000至150,000人，五年內約有250,000人，故必須有合適政策去配合。而有關新移民面對的困難，男爵指首先是語言障礙，故政府已有計劃在英語能力上協助港人適應；另外在仇恨犯罪（Hate Crime）方面，已預留約330萬港元與反歧視組織合作，並會在教育上着手，務求使國民明白英國與香港的歷史和特殊關係，及港人在英國歷年來的貢獻。至於早前宣佈成立的12個迎新中心（WELCOME HUBS）則會在7月中前正式營運，可望對新移英港人提供貼身協助。

到提問環節，有港人問及英國政府是否有信心港人能成功融入英國，男爵表示英國近百年經歷多次移民潮，已從中汲取經驗，對上一次大型移民潮是70年代的烏干達難民潮，英國成功令數以萬計的難民成功融入，又舉例指現任內相彭黛玲本身就來自烏干達家庭，故他對港人融入有信心。

樓市不會持續上揚 建議港人等合適時機置業

有港媽表示在港已做夠樓奴，現英國物業市場又暴升，擔心在英國仍要做樓奴。男爵認為英物業價格仍有很多地區是可負擔的，而且近月樓市造好主因將於本月底結束的免印花稅期，不認為樓市會一直上揚，建議港人可等待合適時機在英置業。

另外，最多港人問及是稅務問題，指在港甚至全球都有投資，但搞不清楚該如何在英國納稅，男爵笑言這「考起佢」，明白英國稅務複雜，故在迎新中心會提供合適稅務顧問服務。另有港人反映擔心中國政府會凍結其在港資產；亦有人反映在港開設銀行戶口困難、長者不諳英言學習能力又低的問題；又有人表示申請BNO簽證逾12周仍音訊全無，希望申請進度能更透明等，男爵均表示會如實向相關部門反映跟進。

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