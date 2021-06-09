有傳律政司內部流失情況嚴重。熱血公民立法會議員鄭松泰今日透過立法會質詢問及律政司離職人數，要求律政司提供由2014年起、按每年每季列出有關數字，遭律政司拒絕。鄭松泰質疑律政司司長鄭若驊不願面對「離職潮」，又指鄭若驊有意修例，容許律政人員任資深大狀，圖以資深大狀銜頭挽留人才，是「不打自招地承認有中高層出現大規模離職情況」。

鄭若驊稱描述為「離職潮」不恰當

鄭松泰今提出質詢，要求律政司交代2014年起的離職人數。鄭若驊在立法會上僅表示，指在2020年至2021年度，律政司離職人員佔實際人數為4.8%，退休為主要原因，過去4年平均流失率為5%，每年約60人。

她又指，任何機構都有自然流失的情況，指將人事更替描述為「離職潮」並不恰當。鄭又指，律政司每年離職人員水平相若，整體流失量也相若，強調僅屬人事更替，社會要以平常心面對。

鄭松泰稱，鄭若驊未有提交每年、每季離職數字，質疑她不願面對現實或只是不願回答。對於律政司計劃修例，讓律政人員亦可獲委任為資深大律師。鄭松泰認為，鄭若驊早已不打自招地承認有中高層出現大規模離職情況，故要透過修例作彌補。

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