【本報訊】香港終審法院非常任法官、英國最高法院前院長何熙怡女男爵（Brenda Marjorie Hale）下月29日任期屆滿後離職，不再接受特區政府委任，是本港落實國安法後首名離任的英籍法官。對有外媒指何熙怡因對國安法存疑而不續任，特首林鄭月娥稱與對方沒聯繫，又指對方只是不接受再委任，香港法治仍穩如磐石。

何熙怡女男爵的終審法院非常任法官任命7月底屆滿，她決定不會續任；有外媒指何熙怡稱離職原因之一是因不知國安法如何能運作，並存各種疑問。林鄭月娥昨出席行會前，被問到是否知悉何熙怡對國安法存有疑慮時，她稱無法推測對方作決定的原因，又稱每次有終審法院非常任法官首次來港到任，她親自為對方監誓、非常任法官獲委任後便沒有聯繫。

林鄭稱非常任法官三年任期完結前，終審法院首席法官會問對方會否有興趣再接受委任，而她也不能找首席法官查詢，再轉述對方得到甚麼訊息，但強調何熙怡是不想再接受委任，「並唔係話𠵱家即刻離開非常任法官位置」，並深信香港法治穩如磐石。

續邀海外法官來港

林鄭又稱，目前終審法院仍有十多位非常任法官，她對每一位都十分尊敬，相信日後如有需要，終審法院首席法官會繼續邀請這些資深的海外法官，又稱日後應繼續堅守法治精神。