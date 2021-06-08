【本報訊】財庫局長許正宇昨在其網誌提到，港府有意再度擴大財務匯報局的權力，監管全港約46,000個會計師，令查察、調查及紀律處分權力完全剝離會計師公會（CPA）。會計師公會去年選舉，由民主改革派理事奪過半議席，今次「奪權」直接閹割公會實權。另外亦有市場人士擔心加強監管會增加中小型會計師樓成本。

許正宇在網誌指，政府將啟動改革工作，將原屬會計師公會的部份工作交由財匯局負責。改革主要有兩方面，包括發出會計師執業證書，以及對執業單位和上市公司核數師進行註冊。會計師專業操守的主要規管工作亦交由財匯局執行，有效避免「自己人查自己人」。根據會計師公會數據，截至今年5月底止，公會會員人數為46,517名。

擬易名會計及財務匯報局

許表示，為反映改革後的職能，財匯局將易名為會計及財務匯報局（會財局）。會計師公會建基於過往的成績，將能專注行業標準和長遠發展。能保留的權責包括負責會計師的註冊、培訓及考試，並制訂專業進修規定、專業道德標準及會計、審計和核證準則。

他指出，較早前已與香港會計師公會、香港華人會計師公會、香港女會計師協會、會計專業發展基金及香港商界會計師協會會面，其均支持建議改革方向。

有市場人士認為，政府此改革是因公會罰自己人太輕，「公司掛牌集資額幾億、幾十億，有假數都係罰幾十萬、停三年牌，呃咗幾十萬人錢，政府先要改革。」

不過業界均對改革有疑慮，會計師公會日後或只剩統籌考試等支援工作、其會長鄭中正向本報表示，今次改革牽涉廣泛，惟政府推得十分倉促，憂慮中小型會計師事務的資源有限，未必能應付財匯局監管，「財匯局監管真係唔係講笑。」他認為，政府應謹慎推出新制，將對業界的撞擊力減至最低。被問到公會的立場，他表示公會仍在消化有關改革建議，將今日稍後時間召開緊急會議商討如何應對。

稅務學會會長吳錦華認為，今次改革令小型會計師樓成本上升，又沒有處理到損害小型會計師樓的「艇仔」，「顧問公司俗稱艇仔，冇會計師牌，佢哋割喉式收費好多客，好損害我哋，改革後一樣係唔受規管。」另一方面，他指以往公會對細公司採用先教育後懲罰，擔心方針會改變，「我哋嘅客唔係上市公司，唔涉及公眾利益，如果吓吓都開刀就死得人多，血流成河。」

會計界愛心同盟執行主席林智遠認同改革方向，但指出財匯局與公會應簡化兩者架構，避免監管叠床架屋。另外應研究重設香港上市公司、必須聘用本地合資格會計師的要求；有關要求在2009年被港交所取消。