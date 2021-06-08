本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情，在天水圍三母女感染變種病毒，致連續3日出現本地個案後，昨日（8日）本港僅多3宗輸入個案，再次錄得本地「零確診」。

昨日本港新增3宗輸入個案，當中有二人來自哥倫比亞，另有1人來自印尼，並沒有出現本地個案。

政府昨晚公佈，7間學校因爆發上呼吸道感染而被納入強制檢測公告，當中分別為3間幼稚園及4所小學，幼稚園需全校檢測，而4所小學則個別班級強檢。任何在5月26日至6月8日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士，須於6月10日或之前接受檢測。受檢人士若在6月6至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6月8日強制檢測公告

●上水仁濟醫院永隆幼稚園／幼兒中心

●馬鞍山崇真會美善幼稚園（馬鞍山）

●天水圍嗇色園主辦可瑞幼稚園

●半山嘉諾撒聖心學校私立部二年級

●天水圍香港青年協會李兆基小學一年級

●屯門伊斯蘭學校二年級

●荃灣潮州公學六年級

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局上月26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署由5月31日至6月13日，為期2星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於上月29日起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院（紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓-兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月13日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大埔社區中心籃球場（至6月13日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月13日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（6月11日）

●荃灣美環街巴士站對面避車處（至6月9日）

●荃灣如心廣場及荃灣公園之間的行人道（6月8至9日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月11日）

●沙田大會堂廣場（至6月13日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月8日16:10）

11,868宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

0人出院，共11,584人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

41名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘39人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月8日09:00）

內地最新疫情：周一（7日）新增33宗確診個案，其中19宗屬本土個案，均來自廣東；其餘14宗屬境外輸入病例，分別為廣東3宗，內蒙古、上海、福建各2宗，北京、天津、江蘇、四川、雲南各1宗。內地累計確診病例91,300宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診11,491宗，286宗死亡個案。

外國疫情（截至6月8日10:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.73億、死亡人數超過373萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,337萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.7萬。印度確診人數超過2,890萬，死亡人數超過33.1萬。巴西確診人數超過1,698萬，死亡人數超過47.4萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利確診則突破400萬。阿根廷、德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●「彭博」（Bloomberg）周一引述知情人士報道，加拿大總理杜魯多準備放寬邊境限制，讓完成疫苗接種的入境旅客毋須隔離14天，但仍要接受檢測並要隔離一段短時間。新措施預料在日內公佈。

●曾在2017年電影《德州電鋸殺人狂前傳》（Leatherface）演出的保加利亞女星洛莉娜康布洛娃（Lorina Kamburova），因雙側性肺炎（bilateral pneumonia）在莫斯科一間醫院病逝，終年30歲。

●紐約州長科莫周一宣佈，全州成年人口中的疫苗接種率達到70%後，官方將取消絕大多數防疫措施，屆時包括各類場所的人數限制、社交距離、清潔消毒、健康篩查等在內，絕大多數防疫措施將取消。儘管在大型會場、救助站、公共交通設施、醫療設施等場所仍將保留部分防疫措施，但科莫稱紐約居民可以期待生活即將恢復正常。

●歐盟藥物管理局（EMA）強調對醫生的一項指南，指出針對接種AZ或強生（Johnson & Johnson）COVID疫苗後發生的罕見血栓及血小板低下狀況，醫生應避免使用抗凝血劑肝素（Heparin）治療患者。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,377,632 (597,946)

印度 28,909,975 (349,186)

巴西 16,984,218 (474,414)

法國 5,775,535 (110,224)

土耳其 5,293,627 (48,255)

俄羅斯 5,076,543 (122,037)

英國 4,538,399 (128,104)

意大利 4,233,698 (126,588)

阿根廷 3,977,634 (81,946)

德國 3,710,342 (89,305)

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