反修例運動踏入兩周年，至今逾萬人被捕，超過1,700人未成年，當中至少115人被定罪。港大學生會前會長孫曉嵐估計，被定罪的未成年被告當中，過半數為16至17歲少年犯，未能受惠於保障16歲以下兒童權利的《少年犯條例》。她又指被定罪兒童當中，不少人患有專注力失調及過度活躍症、抑鬱症及自閉症等，促請司法機構及懲教署加強關注少年犯的特別需要，並改善少年犯待遇。

根據警方提供的資料，截至今年4月30日，警方就反修例事件共拘捕10,260人，有1,754人未滿18歲，其中473人已被檢控，僅25人經警司警誡後釋放，另截至2月底，有115人已被定罪。長期關注兒童權利的孫曉嵐在Facebook發文，指她透過新聞報道、網絡消息等整合資料，估計截至昨日（8日），案發時未成年的被告當中，有7人被判囚3星期至3年零10個月；17人被判入勞教所；35人判入更生中心。

少年犯刑罰漠視《兒童權利公約》承諾

孫曉嵐指，百多名被定罪兒童當中，有71人是16至17歲，即過半被定罪兒童未能受惠於保障16歲以下兒童權利的《少年犯條例》。孫指部份少年犯面對勞教、教導所等刑罰，刑期按表現而定，還柙時間不如成年犯人般可獲扣除監禁刑期，變相是雙重剝奪自由，批評有關刑罰是視《兒童權利公約》中「監禁只能為最後的手段」的承諾如無物。

指少年犯飽受構成身體、精神虐待體罰

孫又批評兒童還柙的情況不理想，她指如少年犯須於判刑前取得評估報告，必須被還押較長時間以待專家觀察，但程序上會對被告造成心理損傷，建議法庭多考慮兒童利益和國際公約標準，以大幅縮短還柙候判時間為目標，精簡索取各類報告的程序。她又提到本港少年懲教制度為人詬病，有少年犯飽受各種構成身體、精神虐待的體罰，促請政府加強監管及改善院所內人權狀況，長遠應將「紀律訓練」轉化以教育或學校形式協助少年增長知識、技能。

逾10被定罪童患專注力失調及過度活躍

孫曉嵐又指，被定罪兒童當中，超過10人患有專注力失調及過度活躍症，另有多人患有抑鬱症、自閉症等，顯示不少兒童被告在精神、情緒上有特別需要。她促請司法機構加強照顧兒童需要，盡量安排青少年到公立醫院接受精神科評估，避免將兒童送往小欖精神病治療中心，以免令情況惡化。

孫在文中慨嘆，反修例運動影響香港深遠，同時也改寫一班少年的命運，將原本互不相識、各有夢想的小朋友在街頭相聚，指少年將希望寄託在香港，卻遭到社會反噬。她又勉勵香港人，雖經歷兩年聚散後未見曙光，但仍希望大家盡力與需要支持的兒少同行。

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