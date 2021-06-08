【本報訊】21歲男學生涉前年11月在大埔遭警員截停後，拒出示身份證並踢警員，被控襲警罪。男學生早前自辯稱，當日警方無故用棍打他，他自衞掙扎下才踢到警員，在警署又有警員「𠱁」他落口供。裁判官陳炳宙不接納有關警誡供詞呈堂，昨裁決時質疑錄口供的警員連日常工作程序也可「講漏」，其說法並不可信，更直指警方「程序上可以造假，其他嘢都可以」，裁定被告罪名不成立。

被告林建豐（21歲）被指前年11月3日犯案。陳官昨總結指，控方未能證明被告有犯案動機，舉證未能達致毫無合理疑點，故裁定罪名不成立。旁聽人士聞判鼓掌，更有人站立不斷鞠躬致謝，陳官開腔提醒：「請尊重法庭。」

「日常工作程序點解會講漏？」

陳官昨裁決指，負責錄口供的偵緝警員7580陳凱狄曾供稱，他沒讓被告簽署口供，也沒將口供副本交給被告，惟及後卻改稱有，並解釋「講漏咗」。陳官質疑「問題係乜嘢原因講漏」，並指向被告宣讀權利、讓被告簽名及影印口供副本給被告，只是日常工作程序，「對待每一名疑犯都同一程序，點解會講漏？」

不過，陳官亦指被告友人簡姓學生的供詞也有不合理之處。簡稱目睹站於被告右後方的警員，揮警棍打向被告左腳外側，陳官質疑為何不是打向被告右邊或背部等較近部位。簡亦指除非被告被打，否則不會主動踢向警員，陳官認為簡明顯是為被告開脫，有心隱瞞與被告在場的目的，故不能接納其證供。

被告早前自辯稱，當日他與朋友途經現場，突然被警員截停並用警棍打他，他自衞掙扎踢到警員香嘉華，從沒主動襲警。他又指，錄口供前有便衣警稱欲了解年輕人想法，又強調「我哋都係想你好啫」，其間沒解釋羈留權利或作出警誡，更叫他不要找律師，指「律師好貴，呃你錢」。警員要求他逐句寫下警員口述的口供內容，包括招認在情急下襲警，雖然他表明這不是事實，但警員不理會。陳官最後不接納受辯方爭議的四份警誡供詞呈堂。

被告友人則供稱，當晚和被告飯後於附近草地聊天，及後有站於草地對上行人天橋的警員用強光照射他們，然後兩輛私家車突然駛至，多名警員跑出追截他，並大喊「喺度做乜嘢」。他指被告隨即跑離現場，但瞬即被四名警員追上，遭其中一名警員用警棍快速打了多下。

案件編號：FLCC778/20