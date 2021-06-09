去年橫空出世、由海歸派工商界牽頭嘅「紫荊黨」，噚日用咗一幅疑似改圖，宣佈「香港首個貼地黨政上線啦」後，今日即時透過Instagram同網民積極互動，回應大部份留言。當中有網民留言問到，該黨噚日呢個宣傳，同澳門首家線上最大賭場有乜關係時，紫荊黨呢位小編就答：「一樣都係想大家Hi翻天」，睇落對呢個網上廣告相當熟悉。對於有網民話，睇完佢哋噚日呢幅改圖後「尷尬」，呢位小編更明寸大台，留言話：「你估我哋係CCTVB咩」，唔通想抄ERROR成員193嘅成功秘訣？

紫荊黨噚日宣佈要塑造一個香港「最貼地、互動性最高、緊貼年青人」嘅政黨後，今日即時示範點樣喺IG同網民互動。對於有傳該黨嘅出現，意味民建聯等建制派可以「收皮」，該黨小編今日予以否認，並話：「嗱嗱嗱！我冇咁講過啊。」

唔少網民就留言，質疑該黨只係想扮嘢親近年青人，實質係想「奶共」，該黨小編就先以「巴打」、「Ching」、「手足」稱呼對方，再呼籲大家唔好先入為主，希望大家畀次機會，仲話「冤有頭債有主，你啲指責真係唔關我哋事，建制同政府造成點大家心照」。

對於有網民質疑，該黨喺冇着數下，唔使諗有人會投票支持，該小編就答：「所以咪準備搞高級蛇齋餅糉囉」，唔知佢哋怕唔怕俾廉署請去飲咖啡？

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