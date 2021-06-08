【本報訊】兩名男女被指去年5月至12月間設計及分發提倡港獨的單張，周日被警方國安處拘捕，控以《刑事罪行條例》的串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物罪。案件昨提堂，雖然本案非以國安法起訴，但控方指控兩被告涉提倡港獨，危害國家安全，故須由國安法指定法官處理。國安法官、總裁判官蘇惠德應控方申請，押後案件至8月4日再訊，待警方檢查兩被告的手機及電腦，並接納控方引用黎智英被控國安法一案案例，拒絕二人保釋。

待警調查手機電腦

昨日散庭後，律政司女主控在數名警員護送下離開法庭，警員不准記者入升降機，並厲聲表示「行開啦，你阻住我哋呀」、「你咁多問題嘅」。女主控則以「架車到咗」為由，拒絕回答問題，僅透露自己姓吳。

控罪指被告曹雪芯（45歲）及黃姓男生（17歲）去年5月至12月11日在香港犯案，意圖激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變香港依法制訂的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。曹由大律師高藝力代表，黃則由當值律師代表。

控方庭上透露，警方調查包括檢視兩被告的手機及電腦，如有需要亦會查看涉案閉路電視片段。控方又呈交壹傳媒創辦人黎智英被控國安法一案，反對兩名被告保釋。辯方則為兩名被告申請擔保。蘇官聽取控辯雙方陳詞之後，拒絕兩人保釋，黃保留八天後再上庭覆核保釋的權利，曹則放棄。

本案並非根據港區國安法起訴。根據《刑事罪行條例》第10（1）（c）條，任何人串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，首次定罪可罰款5,000元及監禁兩年，其後再定罪則可判監三年，相關刊物則由官方沒收。

案件編號：WKCC2219/21