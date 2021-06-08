柏林時間6月1日，當地組織Robert Havemann Society舉辦論壇，討論「後國安法」時代香港的民主及審查狀況。席間講者提到香港在抗疫上成果不俗，但政府依然以抗疫為理由，禁止大規模集會，加上以《國安法》之名取得用戶資料，呼籲德國從香港身上學到教訓，更多了解中國。

撰文、拍攝：匡翹

2年前的6月9日，民陣第三度發起反對修訂《逃犯條例》遊行，當日有103萬人組成白衣人海逼爆港島，塞滿維園至金鐘政總的馬路和行人路，創下香港人回歸以來最大規模遊行紀錄，然而香港人的抗爭歷史可能隨年月被抹殺。主辦上述論壇的組織Robert Havemann Society於兩德統一後成立，主要工作為保存及整理東德期間的反抗歷史，傳承反抗歷史及經驗。

是次論壇名為「網絡不會忘記 香港民主發展及數碼監控」（Das Internet vergisst nicht. Demokratiebewegung und (digitale) Zensur in Hongkong），出席者包括在德留學的鄺頌晴、德國記者Felix Lee、德國政治學者Moritz Rudolf及香港記者Holmes Chan，並由德國馬歇爾基金會專注亞洲項目的學者Mareike Ohlberg主持。

華藉疫情宣傳「中國優勢」

整個討論圍繞《國安法》實行與疫情後香港的民主運動狀況，以及德國應該如何從香港的案例中學習。

一直在德國報道香港議題的德國記者Felix Lee認為，中國藉全球疫情的時機，趁機對全球作政治宣傳，「它輸出的想法，是中國在不同範疇表現優秀，甚至做得比西方世界更好。」Felix Lee說。他認為，為了避免受中國過多的影響，德國要做的是，減少對中國的依賴。問題在於，德國雖然不是整體經濟上依賴中國，但有部份重要行業如汽車製造業、化工業等相當仰賴中國市場。「香港的前總督彭定康也曾說過，對中國你必須強硬，否則中國會不當你一回事。我覺得德國應該要變得更強硬。」Felix Lee說。

也有與會者指出，《國安法》至今其實未有人被定罪。但如Holmes Chan也提出，即使未有人被定罪，但大批人士已被拘押，不能保釋。未有人被定罪，加上疫情導致街頭運動降溫，不代表香港的情況並不嚴峻。

鄺頌晴認為，德國應該從香港的例子學到教訓，而歐洲議會凍結中歐投資協議，亦可見歐洲意識到中國的威脅。「我覺得這對歐盟來說，可算是當頭棒喝，也被迫去回應。一來這是中國外交層面上越來越『狼死』的後果，也是歐洲國家的醒覺。他們知道，不能再像幾十年前般，希望用貿易來打開中國。」

歐洲對華政策難180度轉變

但她也認為，歐洲的對華政策不會立即完全轉變，「那些國家現在已開始知道，在這情況下，他們要改變自己的中國政策。中歐投資協議被凍結這事件可以反映這迹象，但這是否出現即時180度的轉變？我個人就覺得不會，他應該是要比較長的時間才看得到。但如果國際形勢始終變化不大，各國慢慢與中國經濟上脫鈎的情況，會越來越明顯。」

而《國安法》對傳媒、網上平台的監控，也影響抗爭事件的相關史料如何被保存。當《國安法》可以要求個別媒體或平台將懷疑犯《國安法》的內容下架，這其實已經影響到相關史料保存的問題。

用區塊鏈技術記錄真相

論壇中亦提及，有個別網站在香港已因為《國安法》而被封鎖，在《國安法》下，世界或香港的人想要知道香港到底發生過甚麼事，會變得越來越困難。「不過我看到有許多人正在做一些工作，例如用區塊鏈技術記錄真相，讓歷史不那麼容易被篡改，也會把網站設在歐洲、台灣等。」

鄺頌晴說：「所以今天可以在舊東德秘密警察（Stasi）的總部去討論這件事，其實是很有意義的。因為這裏成功保留當時秘密警察如何監控人民的紀錄，在這裏討論，帶有特別的歷史意義。」

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