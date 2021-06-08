【本報訊】政府早前公佈復必泰疫苗接種年齡下降至12歲，特首林鄭月娥昨稱，教育局正與學校團體商討學生接種疫苗安排，負責疫苗計劃的公務員事務局長聶德權稍後公佈詳情。有校長建議組織同區幾間學校師生在其中一間學校打針，或預約到疫苗接種中心打針。有家長則擔心，若政府將打針成為面授課堂的條件，或會造成反彈，令部份學生和家長抗拒打針。

團體反對打針變面授課條件

林鄭昨稱，知道部份學校未必方便安排到校接種服務，希望可用校巴接載師生到接種中心，強調會盡量配合，讓學校有選擇。

教育局前日與學校及相關團體商討到校打針安排，香港資助小學校長會名譽主席張勇邦昨於電台節目稱，會上討論安排外展隊到校打針，但疫苗的儲存和稀釋需要很多人手配套，希望每間學校有一定人數的師生和家長接種，才合乎效益。

張勇邦續稱，並非每間學校環境配套適合外展接種，建議組織同區幾間學校的師生和家長在同一間學校打針，如區內無合適校舍提供外展接種，可參考學童牙科保健服務做法，預約某個時段到疫苗接種中心一併打針，希望暑假內可完成有關工作。

家庭與學校合作事宜委員會家長委員崔日雄昨於電台節目指，部份家長擔心接種副作用，認為政府除公佈疫苗對學童的保護效能，亦要具體解釋相關風險，增加信心。他建議在大部份人打針後，可放寬學校群體活動和面授課堂，增加接種誘因，但他擔心若政府將打針成為面授課堂的條件，有機會造成反彈，令部份學生和家長抗拒打針。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，核酸疫苗是新技術平台，家長有疫苗遲疑屬正常，他認為政府應整合外國兒童接種復必泰的數據，給予家長信心，以釋除家長疑慮。