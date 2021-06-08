【本報訊】一個盜竊及偽造支票集團，涉嫌近月在工廈信箱偷取郵寄支票，再以電腦重新打印或原子筆更改收款人姓名及金額，涉及28張總面值約200萬元支票，當中五張成功過數，涉款130萬元。警方日前拘捕集團八人，其中38歲男主腦，更疑安排兩名未成年兒子擔當「跑腿」，負責將假支票去銀行入數，與前妻一家四口「造票家族」同被捕。

五張成功入數

警方本月5日在區內一間銀行分行，拘捕一名正入假票男子，前日再搜查新界多個地址，拘捕六男一女，年齡介乎15至40歲。被捕八人包括38歲姓王的主腦父親、40歲前妻及兩名分別15及17歲兒子，報稱無業、學生及侍應。八人涉製造虛假文書、管有虛假文書、盜竊及管有偽鈔罪。

涉事銀行4月向警方舉報，指有一張支票收款人名稱疑被塗改。警方調查發現共28張有問題支票，收款人一欄同遭塗改，該些支票4至5月由不同公司郵寄予不同收款公司，惟收款人資料疑遭塗改，並存入一名男子銀行戶口。其中五張成功過數，涉款130萬元，單一最大損失金額支票為15萬美金，即約117萬港元，另外23張假支票被成功阻止入賬。

屯門警區重案組第二隊高級督察盧潔瑩昨指集團分工明細，先在保安疏漏的工廈信箱，偷取受害人公司郵寄支票，然後修改收款人的姓名資料及金額，交由集團主腦，再由成員到銀行入票機或入票箱存入支票，提取現金。行動中撿獲盜竊而來的支票、支票簿、銀行信件、銀行卡、修改支票工具，以及58,200元偽鈔。警方發現支票用電腦重新打印收款人姓名及金額，部份以原子筆更改，再以入票機入數。