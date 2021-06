6.9反修例2周年,當年今日百萬港人上街遊行,反對《逃犯條例》修訂,希望港府聆聽人民訴求。2年過去,流亡英國的立法會前議員羅冠聰、因10.1案被還押的社民連吳文遠分別在Facebook勉勵港人不要放棄,未來要繼續發聲。

冀港人可與失落情緒「和解」

羅冠聰在Facebook撰文指,2年過去,這100萬人有不同的變化,有的舉家移民、有的陷於牢獄、有的留守街頭、有的流亡海外,但他們都曾盼望,「可以在自己的土地當家作主,成為城市的主人。」

羅表示,明白港人會在這段時間感到失落、無助、難過,但擁有這些情緒是「It’s ok to be not ok」,期望港人可與這些情緒「共存、和解」。

羅直指,「抗爭運動的變化是無可避免,跌盪與失落是我們所有人都要面對的問題」,但運動背後仍有開站師無懼害怕,挺身而出持續推廣信念、不少人在後勤支持在囚手足,亦有市民在6.4以黑光燈呈現反抗的訊息等。因此,他希望港人能好好照顧自己,把創傷撫平、癒合後再繼續戰鬥。

勉港人即使無法上街亦萬勿放棄

吳文遠亦透過Facebook小編發文指,2年前的《逃犯條例》令港人政治覺醒,最終在6.9當日創下100萬人大遊行,他希望港人即使無法上街表達訴求、多名民主派人士被囚,但「千萬、千萬、千萬不要放棄」 ,指就算人民「甚麼也不做、就算無力感有多大也好,政權是不會放軟手腳的,它只會繼續打壓、繼續橫蠻無理」。

吳亦勉勵港人,政權不能永遠囚着他們,因為「邪不能勝正……壞人終需有報應的」,終有一日他們可以再次走上街頭,與港人「繼續抵抗獨裁政權,去繼續為無得發聲的人繼續發聲!」

