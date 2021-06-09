6.9反修例2周年，當年今日百萬港人上街遊行，反對《逃犯條例》修訂，希望港府聆聽人民訴求。2年過去，流亡英國的立法會前議員羅冠聰、因10.1案被還押的社民連吳文遠分別在Facebook勉勵港人不要放棄，未來要繼續發聲。

冀港人可與失落情緒「和解」

羅冠聰在Facebook撰文指，2年過去，這100萬人有不同的變化，有的舉家移民、有的陷於牢獄、有的留守街頭、有的流亡海外，但他們都曾盼望，「可以在自己的土地當家作主，成為城市的主人。」

羅表示，明白港人會在這段時間感到失落、無助、難過，但擁有這些情緒是「It’s ok to be not ok」，期望港人可與這些情緒「共存、和解」。

羅直指，「抗爭運動的變化是無可避免，跌盪與失落是我們所有人都要面對的問題」，但運動背後仍有開站師無懼害怕，挺身而出持續推廣信念、不少人在後勤支持在囚手足，亦有市民在6.4以黑光燈呈現反抗的訊息等。因此，他希望港人能好好照顧自己，把創傷撫平、癒合後再繼續戰鬥。

勉港人即使無法上街亦萬勿放棄

吳文遠亦透過Facebook小編發文指，2年前的《逃犯條例》令港人政治覺醒，最終在6.9當日創下100萬人大遊行，他希望港人即使無法上街表達訴求、多名民主派人士被囚，但「千萬、千萬、千萬不要放棄」 ，指就算人民「甚麼也不做、就算無力感有多大也好，政權是不會放軟手腳的，它只會繼續打壓、繼續橫蠻無理」。

吳亦勉勵港人，政權不能永遠囚着他們，因為「邪不能勝正……壞人終需有報應的」，終有一日他們可以再次走上街頭，與港人「繼續抵抗獨裁政權，去繼續為無得發聲的人繼續發聲！」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）