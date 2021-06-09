兩年前的今天，百萬港人上街要求撤回《逃犯條例》，為反修例運動揭開序幕。兩年後的今天，政權的打壓變本加厲，社運人士或相繼入獄、或流亡，運動走到了所謂的清算潮。漫長的兩年，恍如隔世，自由民主的彼岸看似遙不可及，運動漸趨沉寂之際，港人應如何自處？

兩年後的今天，有一群年青人不甘歷史被極權竄改，不甘6.9、6.12、7.21、8.31等畫面被人逐漸遺忘，選擇舉行「『走•過』─ 七百三十日的六月九日」的義賣活動，在不見邊際的黑暗中，以那年仲夏的熱血畫面連結其他同路人，為大家點一點燈，提醒大家繼續堅持的理由。

前政府合約員工感觸落淚 兩年畫面歷歷在目

義賣品中，也包括了一段以錄音機播放，自前年6月9日起的各種聲音，如7.1衝擊立法會、7.21記者直播現場、8.31太子站內的響號聲、施放催淚彈、實彈槍等聲音，亦有去年展示的連儂布牆。

聽畢7.21、8.31等場面的錄音後，勾起Kenneth在反修例運動中「睇哨」、四處觀察的記憶，一時感觸落淚。反修例運動時，資訊鋪天蓋地而至，他指不同媒體因政治立場等因素而有不同的報道，但是當時親耳聽到、親眼看見的畫面，是那樣真實，一直伴隨自己度過這兩年。

當日「睇哨」，到今天，要擔心同事間會否篤灰，警覺性與失去人之間的互信，兩年以來的改變那樣真切：「歷歷在目，好似琴日嘅事咁嘅感覺，因為始終親耳聽到、親眼望住嘅嘢。身體肌肉個記憶呀，係即刻反映到出嚟。」

盼港人保持思考：時常問自己能否再做多一點

他形容，反修例運動是令大部份港人覺醒的觸發點，提醒大家比起安居樂業，我們還有更高的價值去追求：「我諗唔會瞓返嘅，都幾大部份人唔會瞓返嘅，keep住都要諗嘅，因為始終政府每日都挑釁緊你，佢每日都去提醒你有《國安法》。」

在無力的時候，他特別希望港人保持思考，不要麻木，要時常問自己能否再做多一點點，是否有盡自己所能去付出。

未曾想移民 堅守入獄朋友的未竟之志

學生阿羊，特意來到義賣活動重溫這兩年發生的事，想要提醒自己勿忘初心。在連儂布的牆前細讀不同人留下的訊息，讓他產生與其他同路人同喜共悲的感受：「親手寫係有一種特別嘅感受嘅，有種好強嘅connection，好似同緊啲同路人有一種關連咁。」

即使時代變得很壞，但他未曾想過移民，依舊負重前行，所負之重，正是已入獄的朋友的未竟之志，以及對香港這片土地的深愛。他說：「香港人，就要保護好香港。」雖然被無力感所籠罩，但他說：「希望有時係靠人去創造出嚟嘅，雖然未來嗰幾年，我相信都有繼續嘅打壓㗎喇，但我相信係仲有嘢可以做到，至少減慢呢一個變差嘅情況。」

無力感於社會瀰漫，他仍選擇堅持：「因為如果唔堅持落去嘅話，咁香港就冇㗎喇，咁都要做㗎啦。」他指「你若放棄，誰衞我城」，希望大家發揮「be water」的精神，一起堅持下去。

活動詳情：

活動名稱：「『走•過』─ 七百三十日的六月九日」義賣活動

日期：6月9日-6月21日 下午2時至8時

地址：深水埗大南街202號 Parallel Space（參加者須事前在網上進行預約）

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