【本報訊】公務員薪酬趨勢調查上月公佈結果，各級公務員薪酬趨勢淨指標均為負數。行會昨提出全體公務員今年繼續凍薪。公務員事務局已通知工會代表，料下周二行會正式拍板，再交立法會財委會審批。有工會稱凍薪決定合理，但認為公務員薪酬趨勢有指標性作用，為免影響私人市場，冀明年暫停有關調查。

頂薪點前仍可「跳point」

高、中、低層公務員扣除遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標分別為-2.04%、-0.54%及-0.68%，早前有傳媒報道，行會上周曾進行非正式會議，大部份成員均認為公務員今年應凍薪，僅個別具商界背景成員堅持要跟數據減薪。

公務員事務局表示，雖然失業率仍高企，但經濟狀況有明顯復蘇趨勢，考慮到本地通脹或隨復蘇輕微上升，同時公務員過去一年抗疫工作亦值得肯定，行政長官會同行政會議在平衡因素後，提出凍薪方案，生效日期追溯至今年4月1日。

當局稱，2021年實質本地生產總值增長預測為3.5%至5.5%，第一季實質本地生產總值更有7.9%的可觀按年增長。若本地疫情繼續受控，勞工市場應會在未來一段時間內得到改善。

高級公務員協會主席李方冲表示接受凍薪方案，但認為調查機制滯後，如去年疫潮衝擊下，淨指標仍錄得正數，公務員原可獲加薪，政府最終凍薪，「應拉勻兩年咁睇」。

公務員工會聯合會幹事梁籌庭估計，未來本港經濟仍受疫情影響，公務員薪酬趨勢調查結果對私企有指標性作用，為免對私人市場構成影響，已要求政府暫停明年調查。

勞顧會僱主代表、香港工業總會理事郭振華則認為，本港經濟正處非常時期，薪酬調整要視乎個別行業在疫情下表現，公務員凍薪不再如以往般有帶頭作用，「坦白講，好多（行業薪酬）𠵱家都凍緊啦」。

根據政府方案，凍薪安排也涵蓋1,400名首長級公務員，但即使公務員按薪酬趨勢淨指標凍薪，在頂薪點前仍可根據薪級表「跳point」增薪。