因工程醜聞數度延誤的屯馬綫將於本月27日通車，港鐵今（9日）邀請九龍城及油尖旺區議員視察土瓜灣、宋皇臺及紅磡站擴建月台。有區議員批評政府未諮詢區議會已大減巴士班次，憂演變成永久削班；有區議員則接獲居民投訴，指通車前夕曾多次感到樓宇震動，住得越高震度越大，質疑與工程有關，促港鐵交代。

土瓜灣居民感樓宇震動 港鐵稱與工程無關

九龍城區議員馬希鵬表示，接到區內居民投訴，例如下鄉道、九龍城道的唐樓居民感到震動，以清晨時分特別嚴重，住得越高震度越大，「佢哋感覺到喺屯馬綫開通前，個震動感覺係多少少」。他提到，曾親自到下鄉道的一個唐樓單位同樣感覺震動，「係搖吓搖吓，呢啲震動係咪會令到樓宇老化？」

他指，曾協助受影響住戶向港鐵查詢，惟獲港鐵委託公證行回覆稱，與港鐵工程無關，只屬自然老化現象，不獲賠償。他續說，即使有議員協助居民成功向港鐵向申請維修資助，惟港鐵強調屬恩恤資助，而非港鐵工程問題所致，「係咪完全唔關佢事，好地地一棟樓點解住嘅呢幾年啲裂縫岀現咁多咁大？」他坦言，未能確認是否由港鐵工程有關，促政府好好監察情況，港鐵亦應交代。

憂巴士永久削班阻居民出入

馬希鵬提到，據運輸署提交黃大仙、沙田區議會文件，預計取消九巴11、85B等路線。他指岀，不少居民反映，包括長者反映乘搭11號往伊利沙伯醫院，若取消班次，居民只能乘搭港鐵，步行路程會較遠。他續說，疫情下，巴士班次在不斷削減，憂情況會持續，甚至變成永久性削班。他促請運輸署官員到地區了解居民需要，交代確實數據，「唔係偷偷摸摸（取消路線文件）上會。」

斥票價「短貴長平」 促港鐵調整

九龍城區議員任國棟關注票價「短貴長平」情況，促港鐵盡快調整票價機制，如屯馬綫紅磡站往顯徑站為9.6元，惟搭多一站的大圍站則6.2元。他指出，區內已有巴士線縮班，政府一貫側重鐵路政策，巴士班次或再縮減，變相令市民「焗」搭鐵路，加重市民交通費用負擔。

九龍城區議員曾建超則指，港鐵雖稱預留位置可在宋皇臺站內觀看到古井，現時被車站天花覆蓋，即市民無法從站內觀看。他指出，C岀口原為是一條連接隧道，惟因該處發掘到大量文物，未能按計劃興建，最終或以天橋取代，料至少花1、2年時間才建成。他指，沒有C岀口將影響馬頭圍邨、北帝街等一帶市民前往宋皇臺站，即使當局加設臨時斑馬線，惟居民仍然需花更多時間才能到地鐵站，坦言不理想。

《蘋果》已就有土瓜灣唐樓居民感震動一事向港鐵查詢，有待回覆。

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