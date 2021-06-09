前年11.11全港「大三罷」，多區出現堵路示威，其間有資訊科技經理被指叫罵防暴警「強姦犯」、「成世執垃圾」等，被控在公眾地方作出喧嘩的行為罪，案件今日進入結案陳詞階段。控方在主審裁判官鄭紀航提問下，修改控罪詳情，辯方以做法對被告不公為由提出反對但不果，要求宣佈審訊無效並換官再審，申請同被駁回。被告最終解聘律師團，鄭官及後指兩警口供不同代表兩人沒有「夾口供」，裁定被告罪名成立，將公眾地方喧嘩罪成的被告還柙。

被告陳浩倫（34歲）被控於2019年11月11日在柴灣道滙豐銀行外重複及持續地責罵警員，及煽動人群阻礙警員，歷時約3分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

官問控方會否按證人口供改控罪詳情 辯方斥審訊尾段改控罪屬搬龍門

案件今早由控辯雙方作結案陳詞。裁判官鄭紀航提到，控方證人早前講及被告叫囂歷時不只控罪中所指的3分鐘，問控方可會考慮修改控罪。控方其後決定申請修改控罪詳情。辯方反對，指控方在審訊進入結案陳詞階段才修改控罪詳情，直指控方做法是「搬龍門」，對被告造成不可挽救的損害。

控方則強調，修改控罪內容只是3分鐘與5分鐘的分別，屬輕微變更，不存在對被告不公。鄭官認為控罪修改後，辯方仍可重新傳召證人作盤問，沒有不公之處，故批准修改控罪。

被告在無律師代表下指不理解程序 指依從鄭官決定

辯方及後要求法庭宣佈審訊無效，指控一早修改控罪，辯方辯護方向、盤問及傳召證人，以至呈遞證物片段等策略或會不同，被告甚至可能不會自辯。但案件至目前階段，不可能要求裁判官不理會之前證供，故要求將案交由另一裁判官重新審理。惟鄭官指，辯方在案中爭議的不是事件歷時長短，而在有否做過指控中的事，故亦駁回辯方申請。

辯方大狀隨後表示，由於被告在傳召及盤問證人等問題上，與律師團存在意見分歧，故被告決定解聘律師團。鄭官其後向沒有律師代表的被告查問，是否原用之前代表大狀已呈交法庭的書面結案陳詞，被告表示不解，並稱依從鄭官決定。

警出庭才首度稱被告罵「殺人犯」 官指因辯方盤問喚起記憶

鄭官裁決時稱，兩名警員證人作供誠實可靠，辯方對他們的批評全部未能削弱兩警員的可信性及可靠性。指警員不會在記事冊上鉅細無遺地就事件作出記錄，隨後在書面口供才將詳情交待並無問題，無證據指警員在數小時後便已將事情忘記或記錯。至於警員9614庭上作供才提到被告有叫罵警方「殺人犯」、「強姦犯」，全因辯方盤問時主動提起，警員9614因而被喚醒記憶，鄭官不認為可受攻擊。

至於被告是否帶有背包，以及現場有否人叫過「殺人犯」、「強姦犯」兩事上，兩名警員9614與25549的口供不同，鄭官則指，此舉更可證明兩人作供前沒有「夾口供」。

反之，鄭官批評被告作供謊話連篇，誇張失實，砌詞狡辯。被告供稱因為看到兩女學生與灰衣男爭執而介入，但被告其實對雙方爭執原因和誰對誰錯並不知情，又謂灰衣男伸手捉住兩女生。惟從片段可見，兩女生當時處於強勢，未受欺負，被告卻上前對灰衣男作出指控，而非質問他為何捉住女生，證明被告證供不可信。

指防暴警不可能斗膽在眾目睽睽下說「而家拉×你」

被告自辯稱，曾向防暴警投訴，「搞×錯，你睇住個阿叔搞學生妹，佢去×咗喇，你又唔×理」，但反遭防暴警稱「阿Sir做嘢唔×使你教，出嚟搞事，而家拉×你」。惟鄭官認為，防暴警不可能斗膽在眾目睽睽下說出此等說話，稱絕不相信被告版本。

鄭官最後裁定被告罪名成立，被告稱沒有預備求情陳詞，鄭官押後至下周五（18日）聽取求情，並拒絕被告要求保釋等候上訴的申請。

【案件編號：ESCC745/20】

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