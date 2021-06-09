本港疫苗接種率偏低，商界為配合政府「谷針」，紛紛自掏荷包推出「獎勵」措施。半島酒店上月中旬曾推出免費身體檢查服務，並向已接種疫苗的員工發放2,000元獎金，如接種率達70%，每人更可獲4,000元獎勵。但措施推行半個月以來成效不彰，打針的員工不足2成，其母公司香港上海大酒店營運總裁包華昨（8日）發出內部通告，表示非常失望和憤怒，並公開指摘拒打針的員工，指「忠誠應該是雙向的」。他又為接種疫苗設下「死線」，若6月底前接種率仍未達標，將於7月宣佈更嚴格的成本節約措施，可能包括裁員。

嚴詞譴責拒打針員工 稱疫情期間無裁員

有關通告昨日起張貼在半島酒店的職員通道。包華在信中先動之以情，指疫情期間公司全力支持員工生計，雖然酒店業務持續錄得虧損，去年損失20億元，目前每月虧損約6,000萬元，但半島酒店至今都沒有裁員，然而公司於海外的酒店已有約2,000名同事失業。他續指，「忠誠應該是雙向的」，期望員工接種疫苗向公司伸出援手，認為只有在群體免疫的情況下，香港才可重新通關，迎接旅客。

包華繼而譴責拒打針的員工，表示感到非常失望和憤怒，又指酒店內流傳很多關於疫苗副作用的謠言，強調感染風險遠高於打針，公司已為員工安排身體檢查服務。他說，除非有合理的健康理由，否則應盡快打針；若半島酒店本月底前仍未能達到70%接種率，酒店會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。

召無打針員工開大會

半島酒店員工陳先生指，半島酒店亦於周一（7日）召開員工大會，點名要求未打針的員工出席。他引述包華在會上發言，指香港半島酒店只有17%員工已接種疫苗，比集團旗下其他酒店的比率為少，舉例指菲律賓馬尼拉半島酒店已有45%員工接種疫苗，「在沒有飛機票、沒有車、沒有樓作獎勵的情況下，該地市民仍踴躍到市區排隊接種疫苗」。他說，包華在會上一反常態，發言時態度兇狠、語氣強硬，台下員工亦「零反應」，沒有人夠膽當場提問或拍手和應，大會在凝重的氣氛下完結。

陳先生指，員工之間都對疫苗安全缺乏信心，經此一役更對公司政策相當反感和無奈，「公司應該要諗吓，點解畀錢都冇人想打針……冇咗份工好小事，但有乜事死咗就乜都追究唔到」，寧願被炒亦不想被要脅打針。但他指，在高層施壓下，部門主管經常追問員工的打針進度，感到相當困擾。他批評，政府手握防疫政策的放寬大權，商界為求復業、延長營業時間，惟有傾力配合谷針政策，不惜以裁員要脅，最終令打工仔受害。

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