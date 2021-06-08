眾所周知，蘋果電腦、谷歌、亞馬遜、facebook等美國高科技巨無霸，賺大錢而少繳稅，早已令各國稅吏垂涎欲滴。疫症肆虐經年，大小國家燒銀紙應對，製造了天文數字的財赤。為了開源，七大工業國（G7）決議向跨國巨無霸開刀，設立環球最低利得稅率，以15%為界線，希望藉此增加庫房收入。姑勿論此舉有否削減彌天赤字之效，教人奇怪的是，擺明是開刀對象的巨無霸可異口同聲，歡迎最低稅率之設。何也？

科企歡迎 圖平反壟斷需索

無論是個人或企業，一旦墮入稅網沒有是不致力節稅、避稅甚至逃稅的，歡迎向庫房增加進貢，何止事有蹺蹊，簡直是耐人尋味。美國高科技巨無霸搞邊科？那不難是旨在轉移視線。長期以來，歐盟視此等企業為肥豬肉，一再拿反壟斷之大刀以向；從製造晶片的高通、英特爾到提供軟件的微軟，以至網上市集亞馬遜、社交媒體facebook，無一不被告上法庭。即以谷歌而言，G7才剛達成最低利得稅率之議，即向法國投降，繳交2億7千萬美元罰款以終止反壟斷官司。倘若環球最低利得稅能平息歐盟的不斷需索敲詐，則又一家便宜兩家着也。

這些企業何以能賺大錢而少納稅？原因起碼有兩個。一、美國的利得稅一分為二，特朗普未作稅改之先，國內按35%的稅率徵收；一日尚未調返國，海外利潤都毋須納稅，形同鼓勵企業海外存放利潤以節稅。截至2017年，估計企業累積了達2.7萬億美元利潤在海外！二、需求乃發明之母。為了方便海外存放利潤，節稅安排以至避稅天堂湧現。在歐洲，愛爾蘭最能滿足節稅的需求；其利得稅率為12.5%，水平之低，歐盟27國無出其右，而僅及德國和法國的三分一左右；香港即使以低稅見稱，16.5%的利得稅也給愛爾蘭比下去了。削低稅率何以能裨益愛爾蘭？

促進庫房收益、提高就業。歐盟競委會的調查發現，愛爾蘭的稅率名義上是12.5%，實則遠低於這個水平；在2003年只抽取蘋果電腦歐洲利潤的1%； 到了2014年，稅率且變本加厲劇降至0.005%。何以如斯寬容？稅率雖低，山大斬埋有柴：從2014至2016年，蘋果電腦給愛爾蘭庫房納稅15億美元，佔其總稅收的7%。為了換取稅務優惠，蘋果在愛爾蘭設廠生產平板電腦，僱用6千名員工。

體察到兩級稅率與高稅率皆不利增進庫房收益，特朗普一上任即着手稅務改革，將利得稅率從35%大幅削減至28%，同時理順國內、國外利得稅率分歧，降低海外利得稅率至約10.2%的水平以鼓勵企業調返海外利潤。兩項措施估計為庫房帶來3,400億美元進賬。

雖有愛爾蘭之助，蘋果電腦還是要納稅的。去年繳納的利得稅約為總利潤的14.2%，水平無疑僅為美國利得稅率的一半，卻跟G7協議的15%環球最低稅率大致相若。於此可見，哪怕依足15%的稅率進貢庫房亦遠不足以能彌補天文數字的財赤。可是最低稅率若能頂住歐盟的需索，又豈不划算？

港稅制日趨複雜 遺禍深遠

環球最低稅率之議雖是過了G7這一關，往下去尚要過成員包括中國的G20一關，再然後還須全世界170多個國家答應。即使最樂觀的估計，短期內成事的機會都不高。雖則如此，環球最低稅率之議對香港無異於當頭棒喝。

香港一向以稅制簡單、稅率低此港英遺蔭聞名於世。過渡後，特區政府不自珍惜，稅制固然日趨複雜；林鄭掌權以來，將利得稅率從15%提高至16.5%之餘，且重蹈美國兩級稅率之覆轍，美其名為「稅務新思維」，另設7.5%之最低利得稅率以優惠所謂初創企業，複雜稅制、製造混亂。

動搖根本、深入骨髓，林鄭之禍既徹底且致命。

古立

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