網民去年發起「5.24反國歌法大遊行」號召群眾到港島區遊行，至傍晚有群眾改往尖沙嘴海港城聚集，其中有入境處助理被指當日向防暴警高叫「7.21又唔見你哋出嚟」，結果被拘控明知而參與未經批准集結罪。案件今續審，喬裝成途人的警員一時指助理在欄杆叫口號，一時改稱在走廊通道叫，遭辯方質疑記憶出錯。庭上播出警方隨身拍的影片，僅聽到有人叫喊「黑警」、「走啦」，辯方強調被告當時僅是行街，叫口號者另有其人。

被告楊少威（27歲）被控在去年5月24日，於尖沙嘴梳士巴利道海運大廈3樓大堂，無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。辯方指被告被截停時已向警方表示他僅是行街而已。

當日喬裝成途人的偵緝警員24598劉啟彤（譯音）昨天供稱見到被告和一名金髮女子和應叫口號，當防暴警進入商場向聚集人士發出警告，被告走近欄杆，向防暴警喊「7.21又唔見你哋出嚟」，警長493截停兩人。

劉今接受辯方大律師李煒鍵盤問時改口，稱被告叫「7.21又唔見你哋出嚟」一句時，並不在欄杆處，而是在走廊通道。大狀隨即指，無論是劉的記事冊及證人口供紙，都指被告「行到玻璃欄杆」叫口號，直言記錄得很清晰，更指劉寫記事冊及證人供詞時理應記憶猶新，質疑劉記憶出錯，致描述錯誤。

影片聽不到警員所指 有人叫「7.21又唔見你哋出嚟」

劉不同意，澄清記事冊及證人口供紙都是用錯字眼表達或寫錯，強調被告叫有關口號時位於走廊通道。

辯方播出警方隨身攝所拍的影片，影片可見防暴警分別在海港城發出警告，稱人群可能非法集結或違反限聚令，要求人群離開，其間聽到有人大叫「仆街啦」、「黑警」。劉同意從這段影片聽不到有人叫「7.21又唔見你哋出嚟」，大律師再問劉有否聽到有人叫「賣國賊」、「黑警」、「走啦」，劉都稱沒聽到。

劉又指，警長493截停被告及女子，他當時致電警長，向警長確認被告早前有叫口號。

大律師問劉他與警長通話的詳情，劉答當時與警長相距一至三米，由於他想隱藏警察身份，繼續當日行動，故沒有上前與警長對話，通話期間亦非全程望着警長與被告。他在電話中向警長報告駐守VICE2隊（油尖警區特別職務隊），並向警長指出可以辨認該位男子及同行女子剛才有參與非法集結及叫口號。

大狀指，劉有機會與警長出現溝通上的誤會，即警長截停的人並非早前叫口號的人，被告實沒有叫口號。劉不同意。聆訊下午繼續。

【案件編號：KCCC2954/20】

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