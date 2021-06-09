中年男廚師前年在家中三度強迫10歲女兒舔他下體，又向女兒播放自己與兩名女子拍下的性愛影片，進而撫摸她的私處，妻子清洗女兒內褲時揭發事件。男廚師早前在區域法院承認5項向16歲以下兒童作出猥䙝行為等罪。法官練錦鴻今判刑時，斥責被告長期以父親身份及地位侵犯成長中的女兒，為她帶來無法磨滅的烙印，實有違社會道德底線及可恥。練官又指被告犯案後仍自覺女兒是受妻子影響才作出指控，確是諉過於人，亦顯示他沒有悔意，終判被告監禁40個月。

41歲男被告原被控8項非禮等罪，他早前承認其中5項控罪，包括於2019年7月及8月，在元朗某單位內向10歲女童X作出嚴重猥褻行為。其餘一項煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為以及兩項非禮罪，則留在法庭存檔，未經批准不可繼續起訴。

法官練錦鴻今判刑時指，被告行為有違社會道德底線，但因其妻子以保護女兒為由不願接受社署家訪，故法庭未能取得受害人報告。然而，被告可恥的行為突顯了法律的重要，因法庭除懲罰被告外，亦要保護弱小社群，包括因年紀、體力及輩份而無法在相應情況下作出反抗的人。同時，練官認為判刑效果須具阻嚇性、表達社會對此等行為不齒，以及紓解女童和其母親所受的屈辱。

趁妻外出工作犯案

練官分析指，被告一方面為滿足一己私慾，利用父親身份向女兒作出猥褻行為，即三度威迫女兒舔了他的私處；另一方面，被告進一步非禮女兒，即用手伸進女兒私處撫摸及插入，令其感到痛楚及受傷。練官批評被告以跟妻子關係不佳為由，趁妻子外出工作時，長期以家長的地位侵犯成長中的女兒，可以想像其行為對女兒帶來無法磨滅的烙印，亦使女兒母親感到焦慮和羞愧。

練官續指，病理報告均顯示被告案發時沒有精神及心理問題，而感化官報告則指被告犯案後不感悔意，被告又認為是妻子影響女兒對其作出指控，練官斥其想法實是諉過於人。另外，被告最初只承認兩項非禮罪，及後自稱因保護女兒故承認5罪，練官認為這反映被告並不認錯。

練官認為以5年監禁作為每項控罪的量刑起點為合適，被告認罪獲刑期扣減，每罪判處40個月監禁，刑罰同期執行。

【案件編號：DCCC968/20】

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