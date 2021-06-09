本港疫苗接種率持續低迷，港府早前因應情況出招「谷針」，全港公私營機構隨即跟隊，推出各種打針獎賞計劃。醫管局早前宣佈，容許員工在打針後申請一日「特許休假」，而其員工刊物《防疫快訊》進一步透露，指最近收到幾位醫管局大會成員的捐款，將用以舉辦抽獎活動，「鼓勵」員工接種疫苗，獎品總值超過100萬，當中包括智能電話、消閒套票及主題公園入場券等。

約4成員工已打針

醫管局員工刊物《防疫快訊》，今期以「打疫苗，獎賞送，善款心意鼓勵同事接種疫苗」為題，透露將會推出疫苗獎賞計劃。文中指，由疫苗接種計劃開始至今，已有逾3萬名醫管局員工接種疫苗，以醫管局約8萬名員工計算，打針人數佔整體員工約4成。刊物又透露，局方最近收到來自數位醫管局大會成員的捐款，將用以舉辦抽獎活動，「一點心意鼓勵同事及早接種新冠疫苗」。

醫管局打針抽獎活動，將於下周五（18日）起至8月13日，一連9星期舉行，其間逢星期五進行抽獎。刊物中指，凡接種至少一針疫苗、並已在「HA Chatbot」及「myHR App」提交接種紀錄的員工，即可自動參加抽變。活動獎品總值逾100萬，每星期會送出數百份獎品，當中包括智能電話、平板電腦、電子及遊戲產品等大獎。

羅卓堯：政府應推出令人信服的方案

醫管局員工陣線副主席羅卓堯接受《蘋果》訪問時指，打針純粹是個人決定，但早前醫管局要求未打針的員工每兩星期檢測，做法如同懲罰員工，故認為今次推出抽獎活動，對員工而言是「有獎好過罰」。他又指，現時僅有約4成醫管局員工接種疫苗，原因相信是來自對政府不信任，故認為抽獎未必是「谷針」的好做法，反而政府應推出令人信服的方案，才能有效推高接種率。

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