6.9、6.12、7.21、8.31、《國安法》實施、黎智英被捕、蔡玉玲被捕、民主派47人被捕，由抗爭走到面對清算潮，「反送中運動」即將踏入第二個年頭。有民間組織今（9日）午起舉行義賣活動，包括多幅反送中年曆、相片、畫作及錄音，希望透過似曾相識的畫面及聲音，與港人重溫爭取民主之路，「重新連結彼此以抵抗政權篡改歷史之行」。

民間組織「本土青年意志」，將於今日下午2時、即反送中運動開展兩周年當日，舉辦「『走•過』─ 七百三十日的六月九日」義賣活動，活動將分為三大主題，包括「歷史傳承」、「延續希望」和「集體行動」。活動現場將有多張反送中運動年曆，當中附有多張照片，以表示每一個不容磨滅的記憶，如200萬人大遊行、元朗7.21恐襲，以及多名民主派人士被捕等。

組織指，希望透過活動傳承真正的歷史，同時藉此提醒香港人，仍有很多人在不同範疇上堅持，「我們並不孤單」。活動屬私人性質，入場前需預約登記。

播出施放催淚彈實彈槍等聲音 不安中前行

義賣品中，也包括了一段以錄音機播放，自前年6月9日起的各種聲音，如7.1衝擊立法會、7.21記者直播現場、8.31太子站內的響號聲、施放催淚彈、實彈槍等聲音。組織指，明白錄音內容可能會令人不安，勾起種種的情緒及記憶亦實屬正常，但希望聆聽者在聆聽後，可收拾情緒、繼續前行。

獲捐出公務員宣誓聲明

此外，活動亦同時舉辦名為「火花」的以物易物活動，供港人捐出一件物品，以分享過去和現在的所感所想，「只要我們願意分享，定必影響他人；他人的火花亦會成為自己在未來繼續緩步前進的動力」。活動目前已收集多種港人非常「眼熟」的物品，如防毒面具濾嘴、蒸魚碟、手套等。

當中亦有一份公務員宣誓聲明，物主在旁留下感想，指「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢」。

視中共喉舌狙擊為「嘉獎」

發言人張心怡強調，今次活動並非展覽，而是所有物品均可供售賣的義賣活動。六四紀念館早前被食環署指違例，被問到如何應對同樣打壓，召集人羅子維則表示已習慣政權「砌生豬肉」，故已做好隨時被勒令關閉的準備。此外，《文匯報》日前在報道中，稱本土青年意志為「播獨組織」，羅表示已預料組織會被中共喉舌狙擊，但自己會將其視為「嘉獎」，「既然大公、文匯咁睇得起我哋，證明我哋係做緊啱嘅嘢」。

組織發言人朱慧盈指，本土青年意志的目標是承傳本土思潮，「面對國安法之後好多本土派嘅人相繼流亡或者入獄，我哋希望可以做到補充」。被問到談論本土會否觸動政權紅線，她表示本土已是最終底線，「如果我哋連本土都唔講得，就唔再係一個香港人」，又認為政權紅線難以觸摸，故更應在能力範圍內「做盡」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）