【汽油彈案】

【本報訊】前年11月2日警方突擊搜查灣仔一間Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及半製成品等，並拘控四男一女。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪受審。任裝修學徒的男被告出庭自辯，他昨指當日聽見撞門聲，以為是黑社會或惡人欲衝入，並不知是警方，於是跟隨其他人從露台跳到下一層。主控不信他因英文差而不懂向下一層的外國人求救，即場考他問：「警察英文係咩？」主控更揶揄「答得好好」。

揶揄「答得好好」

主控律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤問第五被告黃建棋（21歲），有否要求樓下單位內的俄國人幫忙報警。黃自言只讀到中三，英語能力差，不懂與外國人溝通。張即場問黃「警察英文係咩」，黃答「Police」。張再問：「咁叫警察，或者報警，英文又係咩？」黃答：「Call the police得唔得？」張跟着又問黃有否跟其他被告說「你哋用英文講啦，我哋俾人追殺呀？ 」張續追問：「向人求救嘅英文係咩呀？」黃答：「Please help得唔得？」張稱：「得！答得好好呀！咁你又唔同個外國人講Please help？」張指黃根本正逃避警方行動。黃否認。

張在庭上讓黃翻看在單位內認領的物品，指黃當時向警員指牙膏套裝、防護頭盔 、護目鏡、護脛等物品是屬於他。黃稱當時他只是「亂認」，張稱物品可用於示威，「足夠你由頭包到落腳」。

張指黃到場不只單純因追求同案女被告，而是一起製造汽油彈，故有兩玻璃瓶有其掌紋。黃否認。

被告的66歲父親出庭出供，指案發前一日他起床準備上班時見兒子仍睡覺，放工回家見他正打機，後來出街。控方問黃父是否知兒子被控嚴重控罪，又問他曾否與被告討論案情。黃父透露幾乎日日探望兒子，「冇討論！我亦冇問！我探佢叫佢養好身體，食飽啲、唔好凍親自己。佢成日咳嘅，我叫佢着多件衫。做老竇梗係要（關心）啦，基本呀呢啲」。審訊今續。

案件編號：DCCC97/20