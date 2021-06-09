物業管理經理去年10月初在元朗醉酒後，將市民豎立街頭的8支國旗及1支區旗扯下，遭巡警發現拘捕。物管經理早前於屯門裁判法院承認侮辱國旗及侮辱區旗兩罪。裁判官水佳麗批評被告行為極之愚昧，不尊重自己國家的旗幟，亦即不尊重自己身為中國人及香港人的身份，今天判刑前再狠批被告行事「唔經大腦」，最終判處被告240小時社會服務令。

被告黃卓傑（38歲）被指於去年10月3日在元朗安寧路，公開及故意以毀損方式侮辱8支國旗及1支區旗。辯方早前求情指被告過往無刑事定罪紀錄，大學畢業於物業測量系，現職物業管理工作，家人及朋友求情信均形容被告值得依賴、正直、樂於助人及無機心。

辯方今天求情再指被告態度有悔意，得到家人支持，再犯機會微乎其微，承諾履行無償工作時會為事件反省，不再行差踏錯，請求給予一次機會。

裁判官水佳麗聽畢求情後判刑指，被告有良好教育背景，多年力求上進，有一份相當不錯工作。水官形容被告的行為是「飲酒飲出嚟」，事件不應該發生，又指犯案前應先考慮家人。她指被告本來是正常市民，但行為「唔經大腦，搞啲咁嘅事出嚟」。

酒後「見到中國國旗嬲嬲哋」犯案發洩

水官續訓誡被告應該「珍惜擁有的一切，否則全部失去」，又指今天全是被告自己一手造成，警告他機會只得一次，「一隻腳已踏咗入監房，再有下一次另一隻腳會入埋去」，最後判被告接受最高時數的240小時社會服務令。

案情指，去年10月3日凌晨1時許，兩名警員在元朗安寧路附近巡邏，看見被告走到插滿國旗的欄杆旁邊，雙手扯脫其中一支國旗的尾部，然後把國旗扔到橋下明渠。被告之後繼續向前行，再扯脫7支國旗並扔到地上，然後再扯脫一支區旗，並將區旗放進褲袋。警員在保輝徑及安寧路交界截停被告，在其褲袋搜出區旗。

被告在警誡下表示，因政見及喝了酒，「經過見到支中國國旗，嬲嬲哋扯咗落嚟掟落坑渠同地下發洩」，原本打算把褲袋中的區旗扔進垃圾桶內。

【案件編號：TMCC530/21】

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