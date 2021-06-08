走在PCT征途，大家都是「同路人」，但遙遙無盡的路，總有人走得較快、走得更遠，旅程日久會令人自我質疑：「去唔去到終點？」Joshua說比較一直出現，惟他從首次挑戰PCT失敗幾乎要截肢的經歷悟出「Hike your own hike, live your own life」這道理，如用港人的語言，就是很耳熟的「兄弟爬山，各自努力」。只要認清終點是共同目標，便明白割席離隊不是出路。

「Hike your own hike, live your own life」

「兄弟爬山，各自努力」這精神，Joshua從一位德國「儍佬」身上最先體會。這位名叫Kevin（下稱K）的六呎高人身高腿長，是退役軍人，每走一步等於他走兩步，兩人由聖地牙哥開始同行，僅一日就見識K驚人體能，「自問體能唔差，一個鐘行四公里，但佢係行五至六公里」，走了幾十公里終到營地，Joshua累得「攤屍」，K卻施施然做平板支撐，引來營地眾美國人呆望，心想「呢個人係咪儍？」有次眾人要渡河卻不想弄濕行山鞋，K默不作聲搬來粗樹幹為大家鋪橋搭路，令大家可安心過河。

Joshua眼見對方「當fit」，就問為何退役。K說因背傷，醫生斷定他不宜再負重或行山，K卻選擇堅持做自己想做的事。當一眾PCT挑戰者炫耀裝備如何「超輕」，K卻走「Old school」路線，以傳統背囊和行山鞋上陣，照樣成功直奔終點，「佢跟住自己pacing（步伐），無論用咩裝備都可以到終點。」

在2019年一役，某種羈絆牽引他倆，K沒跟腳程更快的人結伴，無論走前多少都會等Joshua，有時K想睡在山野，但Joshua希望入小鎮休息，兩人會相約前路某處等候。有次登雪山途中，K不知何故硬推對雪地不熟悉且體力已開始吃不消的Joshua在前開路，嬲得他幾乎想拆夥，最後卻覺悟「認清大家目標一致，都係去加拿大，大家係互助嘅關係，而不是對抗分化」。但Joshua最後凍傷要由直升機救走，K一直陪伴，路途上對K雖有埋怨，無損兩人關係，形容對方是「患難之交」。

去年再踏征途，Joshua跟女友沿路在PCT的留言冊，都寫下如此格言跟其他山友共勉——Hike your own hike, live your own life；記者笑問：「係咪即係我哋嘅『兄弟爬山，各自努力』？」他點頭認同並補充：「能夠為我哋人生做抉擇嘅，就係我哋自己，人哋覺得你應該咁做時，你可唔可以行到自己嘅路，有自己嘅態度？」