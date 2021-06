走在PCT征途,大家都是「同路人」,但遙遙無盡的路,總有人走得較快、走得更遠,旅程日久會令人自我質疑:「去唔去到終點?」Joshua說比較一直出現,惟他從首次挑戰PCT失敗幾乎要截肢的經歷悟出「Hike your own hike, live your own life」這道理,如用港人的語言,就是很耳熟的「兄弟爬山,各自努力」。只要認清終點是共同目標,便明白割席離隊不是出路。

「Hike your own hike, live your own life」

「兄弟爬山,各自努力」這精神,Joshua從一位德國「儍佬」身上最先體會。這位名叫Kevin(下稱K)的六呎高人身高腿長,是退役軍人,每走一步等於他走兩步,兩人由聖地牙哥開始同行,僅一日就見識K驚人體能,「自問體能唔差,一個鐘行四公里,但佢係行五至六公里」,走了幾十公里終到營地,Joshua累得「攤屍」,K卻施施然做平板支撐,引來營地眾美國人呆望,心想「呢個人係咪儍?」有次眾人要渡河卻不想弄濕行山鞋,K默不作聲搬來粗樹幹為大家鋪橋搭路,令大家可安心過河。

Joshua眼見對方「當fit」,就問為何退役。K說因背傷,醫生斷定他不宜再負重或行山,K卻選擇堅持做自己想做的事。當一眾PCT挑戰者炫耀裝備如何「超輕」,K卻走「Old school」路線,以傳統背囊和行山鞋上陣,照樣成功直奔終點,「佢跟住自己pacing(步伐),無論用咩裝備都可以到終點。」

在2019年一役,某種羈絆牽引他倆,K沒跟腳程更快的人結伴,無論走前多少都會等Joshua,有時K想睡在山野,但Joshua希望入小鎮休息,兩人會相約前路某處等候。有次登雪山途中,K不知何故硬推對雪地不熟悉且體力已開始吃不消的Joshua在前開路,嬲得他幾乎想拆夥,最後卻覺悟「認清大家目標一致,都係去加拿大,大家係互助嘅關係,而不是對抗分化」。但Joshua最後凍傷要由直升機救走,K一直陪伴,路途上對K雖有埋怨,無損兩人關係,形容對方是「患難之交」。

去年再踏征途,Joshua跟女友沿路在PCT的留言冊,都寫下如此格言跟其他山友共勉——Hike your own hike, live your own life;記者笑問:「係咪即係我哋嘅『兄弟爬山,各自努力』?」他點頭認同並補充:「能夠為我哋人生做抉擇嘅,就係我哋自己,人哋覺得你應該咁做時,你可唔可以行到自己嘅路,有自己嘅態度?」