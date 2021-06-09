2016年曾公開力挺梁振英連任特首，但最終未能成事的恒隆地產董事長陳啟宗，今日出席一個線上研討會時表示，希望香港所有學校教學日後改以普通話為主。為了香港的經濟前途，港人必須把普通話學得更好，他希望下一代年青人「做夢的時候，當然要做『中國夢』。」他又指，今日世界局勢發展迅速，中國的發展不可能「等香港」，「有香港最好，沒香港，也不是大問題，香港人要問自己一個問題，就是誰更需要誰。」

港人「自我中心」並不可取 國安法迎來「最好機遇」

陳啟宗今日以「香港明天更好基金執行委員會主席」身份，出席一個滬港合作與發展的線上研討會時指，香港不能再「自我中心」，不能再以香港為本位看問題。相反，應該以國家為本位，放眼世界，報效國家。他又指，香港過去幾年經歷多種困難，但「港版國安法」的通過，為香港迎來「最好機遇」。他認為香港現要做好「人心回歸」和如何整合「愛國愛港」力量這兩項工程。

陳又指，以往香港人學英文，今天則要學好普通話，即使廣東話如其他方言一樣，值得保留，但為了香港的經濟前途，香港人必須學好普通話。「怎樣才是把一個語言學好呢？那是當你做夢的時候，你是用甚麼語言的。希望香港下一代年青人，做夢的時候，當然要做『中國夢』，都是以普通話來做夢，那香港就很有前途啦！」

上海市政協主席董雲虎於同一活動表示，中央審時度勢，對香港推出一系列重大舉措，有效落實對香港的「全面管治權」，確立了「愛國者治港」的新秩序，推動香港實現「由亂轉治」的重大轉拆，有效確保一國兩制行穩致遠。

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