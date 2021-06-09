香港4年前成功取得2022年同樂運動會（Gay Games）的主辦權，讓不同性取向、身體狀況、性別、種族的人都可以參與賽事。活動將於明年11月舉行，建制派議員何君堯今日在立法會指，在大庭廣眾搞同志活動「有失體面」，又形容同樂運動會所帶來的經濟收益是「污糟錢」；梁美芬促政府撤回對同樂運動會舉辦的支持，質疑活動令社會撕裂。

新民黨葉劉淑儀在立法會上提出質詢，指同樂運動會可以吸引全球超過1.2萬人參加，預計會為香港帶來10億港元的經濟收益，她認為香港難得取得主辦權，促政府提供協助。

向來反對同性戀者權益的何君堯，反對舉行同樂運動會：「你自己喺房搞咩係你嘅事，但喺大庭廣眾係有失體面」，他指香港需要注意社會基本價值觀底線，他擔心舉辦運動會後，香港下一步將仿效台灣爭取同性婚姻合法化。他又稱，「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元要唔要都罷」。

梁美芬促政府撤回支持

表明反對同性婚姻的經民聯梁美芬指，性傾向問題有機會撕裂社會，她質疑政府新聞處、旅發局、投資推廣署高調支持活動，要求政府要表示中立，撤回對活動的支持，她質問政府：「會否以同樣用咁大力度宣傳一男一女、一夫一妻婚姻制度，先係對社會、孩子成長係最好？」

民建聯周浩鼎亦指同樂運動會並非國際認可的體育組織，促政府一視同仁，不需要予同樂運動會在預訂場地時有優待。他並指，運動會將引起家庭價值組織及宗教團體反對，質問政府「你點去應對因為搞一個咁嘅運動會而衍生嘅爭議？」

葉劉反駁，活動只是「彰顯香港支持平等機會，唔係推動同性婚姻」，認為其他議員「過度激動」。

徐英偉：從體育角度看待同樂運動會

民政事務局局長徐英偉回應指，民政局是從體育角度看待同樂運動會，強調局方未有政策及基金支持同樂運動會。徐英偉指，由於同樂運動會並非國際奧委會等組織認可的賽事，因此港協暨奧委會和其他總會不會派員參賽。

在場地申請方面，主辦方已經向大專院校及非政府組織申請場地，政府會將按現行程序提供協助及處理。

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