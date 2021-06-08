【本報訊】政府將為合資格市民派發5,000元電子消費券，7月開始接受登記，並將透過AlipayHK、八達通、Tap＆ Go拍住賞及微信支付（WeChat Pay HK）發放。八達通用戶無論是個人版或租用版，只需在政府中央登記平台登記及核實卡號碼即可使用消費券。至於支付寶屆時將提供更多優惠，令使用消費券的市場享「折上折」優惠。

八達通卡營業及市務總監李玉兒昨在電台節目表示，市民申請電子消費券時，只需在政府中央平台登記和核實正使用的八達通卡號碼，實體卡及手機八達通同樣可使用消費券，不需使用個人八達通。李續指，八達通不會分開用戶儲值額及消費券金額資料，即加入消費券金額後可作餘額使用，市民可在消費券的非指定商戶消費，該交易額不會在消費券中扣除，用戶亦可查閱消費紀錄，從而分辨消費券項目。

其他公共交通未必涵蓋

政府曾指消費券不能用於公共交通工具，李玉兒昨出席活動時，多次被問到如何分開個人儲值和消費券儲值、是否意味市民或可用消費券搭車，她承認八達通卡內的錢不會分開，系統可將消費券開支與一般開支分隔，但「錢入咗八達通，係可以當儲值額用喺唔同商戶，確實可以通用」，例如用在的士，她強調最終公共交通是否涵蓋在消費券，需要等政府公佈詳情。

為配合消費券計劃，八達通推出「一嘟撐里」小店推廣計劃，首階段擬投資100萬元幫助全港18區共108間小店做數碼轉型，商戶在消費券計劃期內，可免租及免費安裝藍牙八達通機，及每店獲資助8,000元推廣費，由數碼媒體公司協助網上宣傳。

至於另一指定儲值支付營辦商支付寶，其港澳台地區總經理李詠詩昨在同一電台節目指，支付寶會分開用戶的現金餘額和消費券，並於應用程式介面顯示，而用戶在付款時可選擇支付方式，亦能在電子錢包中查閱餘額。李表示，申請支付寶商戶二維碼的中小型商戶和街市檔主於最近一個多月內增長2.3倍，當中以實體店為主，支付寶之後也會推出更多優惠，令市民使用消費券時可享有「折上折」。