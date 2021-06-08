【本報訊】廣東省疫情持續，港府並無收緊「回港易」入境措施，在抗疫上快過香港的澳門政府卻嚴陣以待，宣佈14天內曾到過發生爆疫的廣州或佛山的在澳人士，健康碼會轉為紅色及須進行病毒核酸檢測。澳門並收緊防疫措施，今日起只許持有澳門綠色健康碼人士進入食肆、賭場、酒店公共交通工具等，持有紅色及黃色健康碼者一律禁止進入，變相禁足。

根據澳門衞生局資料，澳門健康碼分綠、紅、黃三種顏色。綠色代表申報人與新冠肺炎病例無關；紅色代表示申報人為確診病例、懷疑病例或密切接觸者；黃色代表有症狀或一般接觸者。澳門健康碼系統根據個人症狀、接觸史和外遊史，自動核查和運算產生個人專屬健康碼。

大部份場所須出示健康碼

澳門政府昨宣佈，因應疫情發展，今日起所有娛樂場所、酒店和公寓、出入境大樓及醫療機構；政府部門、購物商場、設有堂食的餐飲場所、酒吧等只許持有綠色澳門健康碼的人士進入，市民進入場所時需出示電子健康碼或紙質打印健康碼。只有小型超市、便利店等人流較少、顧客停留時間較短的場所，才不需要入場人士出示健康碼。至於街市、戲院、健身院、綜合性商業大樓等其他場所，可根據場所條件決定是否要求入場人士出示健康碼。

澳門即日起亦禁止黃色及紅色健康碼者乘坐公共交通工具，包括巴士、的士及輕軌，巴士和的士司機有權查閱乘客健康碼，並可拒絕接載黃碼或紅碼乘客。

澳門傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好昨於記者會透露，當局正研究類似香港安心出行應用程式，追查患者行蹤，而進入場所手填資料，個人資料會讓場所掌握，不利個人隱私保護。