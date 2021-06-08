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【本報訊】港版國安法生效後，多國先後為港人提供避風港移民計劃，五眼聯盟成員加拿大繼今年2月實施首輪放寬港人移民政策後，加拿大公民、難民及移民部部長門迪奇諾（Marco Mendicino）昨公佈，即日起再為當地工作或剛畢業的港人，提供兩個獲得加拿大永久居留權的新途徑，並重申對香港不斷惡化的人權狀況深表關切，強調加國與港人並肩站在一起。

門迪奇諾的新聞稿先讚揚過去150多年來，移居當地港人為加國作出不可思議的貢獻，同時表達加國對中國在香港實施港版國安法，以及香港不斷惡化的人權狀況深表關切，渥太華政府去年11月先公佈多項舉措，幫助更多港人移民加拿大，今年2月正式開放申請。

首輪政策 三個月收6,000申請

他繼而宣佈，即時增加開放另外兩條申請加拿大永久居留權的通道，為在加拿大工作或應屆畢業而符合條件的香港居民提供永久居留的途徑，符合條件的申請人須具有效的臨時居民身份，且提交申請和獲永久居留權時身處加拿大。申請人同時須滿足特定的語言、教育、工作和資格要求，並須遵守加拿大的常規移民申請和篩選程序以及受理要求。

新開放兩條通道，包括針對過去三年在當地指定專上教育機構完成學位、大專文憑或研究生課程的人士，以及過去三年曾在當地獲最少一年全職工作，或最少1,560小時兼職工作經驗，並過去五年完成學位、大專文憑或研究生課程的人士，故雖然申請條件不設年齡上限，但預料受惠對象跟早前的措施一樣，均為完成專上教育且畢業不久的香港年輕人。

今年2月率先實施的措施，加拿大移民部早前公佈的數字顯示，截至5月中日，即生效後三個月，累計接獲近6,000份申請，較以往類似項目的申請量多出近兩倍，並形容越來越多港人對計劃表示強烈興趣。

門迪奇諾指出，隨着年輕港人把目光投向國外，希望他們選擇加拿大，又稱新移民政策是歷史性舉措，旨在吸引能推動加國經濟向前發展的優秀申請人，這些移居的港人除可在當地發展其職業生涯，亦可幫助加強當地的經濟，並加深兩地人民間的緊密聯繫。

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