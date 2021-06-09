前年11月2日警方突擊搜查灣仔一間Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，並拘控四男一女。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪受審，審訊最後一日，主控稱涉案單位有伸縮棍等「公然違法物品」，能支持證明屋內的汽油彈由各被告管有。法官葉佐文提出質疑並謂：「又例如，個單位係色情按摩院，個客人知有賣淫或者毒品活動嘞，唔通個客人又管有汽油彈咩？」

控辯雙方已完成所有舉證。法官葉佐文要求雙方在結案陳詞討論數項議題，包括案中有些證物曾被移動過，移動的程度為何及將如何影響證供；而單位內出現示威用具，該些物品對控方舉證三名被告管有汽油彈有何關連。

單位內無第三被告指紋 官問如何「管有」汽油彈

另外，葉官要求雙方討論第一及第三被告在伸縮棍等證物上的DNA及指紋，對控方舉證有何相關性；第一被告在本案是否首要犯案者角色；而單位內沒有檢出第三被告的指模，那第三被告在本案是甚麼性質的「管有」汽油彈？葉官亦希望雙方澄清各被告逃跑，對控方舉證三人管有汽油彈的相關性。

各方一度討論，屋內搜出有第一被告指紋的伸縮棍，是否有助控方舉證所有被告管有汽油彈。葉官質疑本案控罪並非暴動或非法集結，管有伸縮棍是一旦定罪後判刑時的考慮，多於用作舉證被告管有汽油彈。

擔任案件主控的律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤則指，在單位內有大量伸縮棍及盾牌等示威常用裝備，且在單位內四散，被告顯然對單位的事宜知情。

葉官指，汽油彈是遠距離攻擊武器，而伸縮棍是「近距離肢體抗爭工具」，質問如何能以伸縮棍協助舉證被告管有汽油彈之目的，「唔通掟彈嘅人一定會拎伸縮棍？如果你告佢哋暴動同管有攻擊性武器，我就明啫」，並要求主控提出法例或案例，指管有肢體衝突工具可以構成管有汽油彈意圖的推論。

主控此時稱，法庭並不一定要裁定眾被告「管有」伸縮棍，而是依賴伸縮棍的數量，「成屋都係佢哋嘅嘢，所以屋內嘅汽油彈都屬於佢哋。」葉官聞言問：「即係十個枕頭、十對拖鞋都得？」 主控稱是，並指這些伸縮棍只是放在枱上，是「公然放違法物品喺單位內」，顯示眾人對單位的整個環境知情。

官：若有翻版韓劇，咁啲汽油彈又係佢嘅？個連接點喺邊？

葉官聞言稱，「例如有包毒品、或者翻版韓劇光碟、或者私煙喺度，咁啲汽油彈又係佢㗎喇喎？又係關佢事？『公然違法』吖嘛！個連接點喺邊度？」葉官續指，「又例如，個單位係色情按摩院，個客人知有賣淫，或者毒品活動嘞，唔通個客人又管有汽油彈咩？我認有毒品呀，但係你要我認埋汽油彈就唔認，咁又點？『知道』夠唔夠定罪先？」張主控稱，這是「定罪嘅踏腳石」。

葉官再拋出問題，指沒有在單位內的工具找到第三被告的指紋，「係咪代表佢都有意識破壞他人財產？個單位又唔係佢租，如何證明成屋都係汽油彈係屬於佢？毫無合理疑點下證明喎。」主控稱，不知情的人根本不能進入單位，並指伸縮棍及汽油彈的「方向一致」，都是示威會用到的物品。葉官始終不解：「你係咪有證供證明到有人左手用汽油彈、右手用伸縮棍先？兩件事嚟㗎嘛。」

主控又稱，涉案汽油彈「可以」供其他人使用，單看單位內的物品已可以推論。葉官反駁「『可以』乜都得啦！「可以」拎去賣都得！」葉官並指：「控罪寫到好闊㗎喎。證供已經完咗，有咩證供證明佢管有、仲要畀人用？呢個係更進一步喎。」

葉官再次詢問主控：「如果成屋有都非法品物，私煙、色情刊物呀、毒品呀、翻版碟呀，咁嗰支汽油彈一定屬於佢嘅？呢個係咪控方立場？第三被告見到嘞，係點『管有』嘅呢？」他並指：「係呢啲另外非法用途嘛，我吸毒販毒之嘛。你又話汽油彈係我㗎？咁好似唔係好通噃。」

主控嘗試解釋，指「若果有人管有伸縮棍，意圖作非法使用，如果法官滿意佢係管有汽油彈……」但未待主控說畢，葉官就稱「咪定罪囉！唔通管有喺度欣賞咩？」

主控終同意不可由伸縮棍證明管有汽油彈

葉官最終一錘定音：「你同唔同意你唔可以用伸縮棍嚟證明佢哋管有汽油彈？」主控稱同意，葉官稱「咁得嘞」。控方亦同意在屋內搜出被告大量個人物品，可以證明他在屋內管有物品，但就不可以證明物品用於掟出或示威使用的用途。葉官指「今日用咗咁多時間拗，之後唔使拗呢樣嘢嘞。」

案件押後至7月30日作結案陳詞，暫定於8月18日裁決。

本案共有五名被告，其中女被告楊泳茹（23歲）及莫禮滔（23歲）早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（20至25歲）否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

【案件編號：DCCC97/20】

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