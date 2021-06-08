【本報訊】現因民主派初選47人案被還柙的立法會前議員林卓廷，在前年7.21白衣人無差別襲擊事件中遇襲，惟他去年與另外六人反遭警方控以暴動罪，案件昨在區域法院再訊。包括林在內的其中五名被告表明不認罪，案件定於2023年3月27日才開審，預料審期25天。林昨日被押離庭時，有旁聽市民大叫：「撐住呀，阿廷！」林回應謂：「我會照顧好自己，大家保重啦！」

七名被告被指前年7月21日在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳人士參與暴動。

同案四被告不認罪

除林卓廷外，昨表明不認罪的被告還有客戶服務員庾家豪（35歲）、廚師鄺浩林（26歲）、電器技工尹仲明（48歲）及無業男子楊朗（26歲）。控方透露審訊時將傳召三名市民證人及12名警員，並將依賴被告錄影會面、閉路電視及網上片段。

另外，銀行副總裁陳永晞（37歲）尚待法援署委派大律師；社工葉鑫昇（31歲）則需時索取法律意見。尹雖表明不認罪，但需轉聘另一大律師代表。三人押後至8月19日再訊。

至於控告八名白衣人的首宗7.21元朗站暴動案，則於6月18日裁決。除本案外，多宗反送中矚目案件亦定於2023年開審，包括控告王宗堯、劉頴匡等人的7.1闖立法會暴動案、64人涉營救理大暴動案等。

案件編號：DCCC1106/20