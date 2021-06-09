前年9月警方根據線報登門搜查一名設計師寓所，懷疑他曾參與非法集結活動，及後搜出彈叉、發射器、彈珠、對講機等物品。設計師被控管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具兩罪，案件早前審結。裁判官劉綺雲今裁決指，被告家中同時有頭盔、豬嘴等示威者常用物品，加上被告曾回覆一個揚言「10.1要搞大啲，賀佢老母」的通訊程式群組，顯示他重視群組訊息，並推論他打算參與群組的活動，以涉案物品在示威中傷害他人，裁定被告罪成。

被告邱俊軒（27歲）被控於2019年9月30日，在北角單位管有攻擊性武器，即彈叉、彈射器、相關組件及多顆彈珠。他另被控於同日同地沒有適當牌照而管有作無線電通訊之用的器具，早前已認罪。被告還柙至本月25日判刑，其間索取背景報告。

劉官接納警員的證供，並認為涉案物品從被告的房間搜出，被告必然知道其存在，並意圖管有。雖然辯方曾指，被告沒有將物品刻意藏起，但劉官認為存放地點是被告的房間，沒有收起可以理解，不會削弱控方案情。

房內貼「光復香港 時代革命」 即認同群組理念

劉官又指，從警方的證物測試結果可見，涉案的彈叉配合橡膠帶和彈珠使用，可對人體造成嚴重及致命傷害。加上警方同時在被告家中搜出頭盔、豬嘴、頭巾等示威者常見裝備，推論被告有意圖參與示威，並使用涉案物品作傷害他人的用途，而對講機則是在示威時作通訊之用。

劉官續指，警方在被告手提電話通訊程式內，發現被告加入了「抗爭前線直擊」、「反送中fact check頻道」、「民間武士群組」等與社運相關的群組，後者曾自言要針對黑社會、福建幫的活動，及「10.1要搞大啲，賀佢老母」，而被告曾向群組回覆過一張青蛙貼圖。

劉官認為，被告在房間內的櫃門貼有「光復香港時代革命」字句，正是「民間武士群組」的理念，而被告曾回覆群組，顯示他收到及重視群組訊息，並推論他打算參與群組的活動，在示威中傷害他人。

【案件編號：ESCC500/20】

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