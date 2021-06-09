《國安法》在香港實施後的第一個六四集會，遭警方以防疫為由禁止舉辦。多名區議員較早前遭民政署發警告信，指六四當天展示有關橫額及派發蠟燭悼念會「破壞地區和諧」，又與區議會職能無關，警告切勿宣揚及參與非法集會。特首林鄭月娥昨日（8日）為民政署的做法護航，強調民政署有責任確保區議員使用公帑應用得其所。身兼支聯會常委的荃灣區議員趙恩來今早於港台節目「千禧年代」表示，首次被地政總署指違反指引，對做法感到不解，又指民政署警告其社交網站發佈有關派發蠟燭的帖文違規，質疑「係咪而家派蠟燭都犯法？」

民政事務局局長徐英偉今午出席立法會時，被問到民政署向區議員發警告信一事，稱所有區議員的行為、花費的公帑都必須遵守法律要求，一旦當局決定採取跟進行動，將依法進行。

「毋忘六四」橫額遭拆走 趙：過往曾展示 一直相安無事

趙恩來指6.4當天掛上「毋忘六四」橫額，其後被食環署職員極速拆走，事後地政總署才發信通知不符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》中，有關「區議會議員為促進公眾關注或參與地方行政和社區建設事務而與選民溝通的展示品」條文。關於有問題的橫額展示，他指按以往做法，地政、食環一般會半個月處理有問題的橫額，對今次做法感到不解，表示「同過往好唔同，之前都有展示過，一直相安無事。」

趙更指民政署發信警告，聲稱接獲投訴，指 Facebook 有關派發蠟燭的帖文違規，與區議會的職能無關，影響地區和諧，有可能觸犯香港法例，鼓勵及協助公眾人士參與未經批准的公眾集會。他指出有關帖文只是叫人領取蠟燭，領取地方更不在議員辦事處進行，並無呼籲市民參與集會，不明白民政署的做法。他又質疑：「係咪而家派蠟燭都犯法？」

劉國勳認同當局處理：區議員守則應該「收緊返」

於同一節目接受訪問的民建聯立法會議員劉國勳認為，認同地政總署和食環署對一些有問題的海報橫額即時處理，但過往十八區有不一樣的處理方法，執法不一，部門之間應互相協調。劉指區議員展示有關橫額應符合地區事務，以民生為主，不是用來宣傳政治理念，更稱「過去有區議員宣傳『黑暴』，認同地政食環做法。」

劉國勳說公職人員宣誓及聲明條例已經推行，作為公職人員，要有相關規管行為，應該「收緊返，防止鼓吹違法行為。」

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