Facebook最新公佈的「透明度報告」顯示，自港版國安法生效的半年內，港府或警方曾向Facebook提出202次披露用戶數據的請求，當中涉及223個用戶，但遭Facebook全數拒絕。惟警方回應報告時，僅稱會按需要向相關人士或機構索取與調查罪案有關的資料。

Facebook全數拒絕警方之要求

Facebook報告顯示，於去年7月至12月，即港版國安法實施後的6個月內，Facebook共收到201宗來自特區政府的法律程序請求以及1宗緊急披露請求，當中涉及223個用戶，但Facebook並無批准任何一宗請求。報告又指，Facebook同時全數拒絕俄羅斯、斯里蘭卡、伊拉克等21個國家的同類請求。而於2020年上半年，即國安法生效前，港府共向Facebook提出262次相關要求，涉及285名用戶，當時Facebook曾處理其中24 %，共63宗請求。

報告亦指，涉及的用戶數據通常包括姓名、註冊日期、IP地址等。而要求向Facebook索取的資料亦包括該公司旗下其他社交媒體平台，即Instagram、Messenger、Whatsapp 及 Occulus等。

fb 13次刪除涉違香港法例貼文 較上半年少93%

報告又指出，Facebook自港版國安法生效後的半年內，曾13次刪除涉嫌違反香港法例的貼文，當中涉及7個Facebook專頁及群組及5個用戶檔案。反觀2020年上半年，Facebook刪除用戶貼文次數達到199次，與下半年的數據相差甚遠，但報告未有明確說明警方或港府要求刪除或限制貼文的申請次數。

港版國安法實施後不久，Facebook曾發聲明指言論自由是基本人權，會支持人們表達的權利，指會暫停處理港府的索取用戶數據請求。

警方回覆《蘋果》查詢時，僅稱會按需要向相關人士或機構索取與偵查罪案有關的資料。

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