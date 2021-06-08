【本報訊】前金融公司董事陳文深十年前在淘大花園殺害情婦，律政司在「無屍體、無法證、無招認」下起訴謀殺罪。陳最初否認殺人，結果被定罪，其後上訴得直重審，改口承認爭執期間誤殺死者，依然被裁定謀殺罪成。陳第二次上訴，上訴庭昨頒判詞裁定再度得直，認為雖然辯方沒以激怒失控為抗辯理據，但觀乎證據，激怒是可考慮的推論，主審法官沒有引導陪審團考慮激怒誤殺的選項，須再次重審。

官無引導陪審團考慮激怒誤殺

陳文深（48歲）被控2011年10月6日謀殺死者秦嘉儀（33歲），他2014年被控，至今已羈押7年。陳要求毋須再受審，直接改判激怒誤殺罪成，惟上訴庭指激怒誤殺從未交由陪審團裁決，而三度審訊也不算異常。

陳重審時供稱，案發時與死者談分手，遭死者喝罵並掌摑腳踢，糾纏一輪後發現死者身亡。辯方指陳是自衞，或僅做出沒有謀殺意圖的非法行為，誤殺死者。上訴庭指控方案情是陳沒有預謀犯案，綜觀多方面證據，例如陳一直善待死者、陳自言案發時感到被威脅而對死者大喝等等，有基礎推論陳受激怒下失控。

判詞指在本案特別情況下，即使辯方沒以激怒誤殺作抗辯，法官也有責任引導陪審團循此方向考慮。此外，死者好友指，死者透露曾以陳提供股市內幕消息一事要脅他，反映死者或有報復心態和激怒別人的傾向，惟法官亦未有妥善引導陪審團考慮這部份。

案件編號：CACC400/17