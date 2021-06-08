【本報訊】會計師公會的控制權近年由建制派轉到改革民主派手中，有公會理事向本報表示，業界均猜測政府深知無可能取回公會權力，因此故技重施地閹割公會，如同區議會翻版。

會計師公會理事會過去一直以建制派為主，惟在2019年及2020年民主派漸漸掌權，去年五名代表改革民主派競逐理事的候選人全數當選，連同前年勝出的六名民主派理事，改革派已在理事會中取得過半議席。取得實權後的改革派，正推動一人一票選會長。

「會唔會放晒大陸會計師嚟」

公會兩項主要職能是規管會計師專業操守以及發出執業證書，如公會會員滿足一系列專業條件，持牌後升格為執業會計師，但在實權遭政府取締後，會計師公會職能名存實亡。有公會理事向本報表示，被政府架空權力後，日後公會只剩餘考試、持續專業進修課程（CPD）及會員支援等工作。

專欄「審計搵丁」作者神仙丁表示，若由財匯局發牌，難保其中之一的條件是要宣誓效命國家，「政府可以因為你嘅政治取態而唔畀牌你，架空HKICPA後，財匯局會代表香港跟不同國家會計組織開會，甚至跟大陸傾資格互認時，仲會唔會放行業利益為先，還是政治考慮為先，放晒班大陸會計師嚟香港？」