前年11月三罷「曙光行動」，示威者在各區發起堵路，有女咖啡師及理髮師被指在香港仔「裝修」內地零售品牌名創優品（Miniso）的分店。二人被拘控爆竊，案件今在區域法院開審。目擊案發經過的警員在辯方盤問下同意，事發時廣場內有其他穿黑衣、沒參與破壞的人士，惟防暴警察到場時並無作出任何警告，馬上追捕跑動的黑衣人。

兩名被告分別為咖啡師黃曉縈（22歲）及理髮師李浩軒（22歲），同面對一項入屋犯法罪，控罪指他們在2019年11月14日與其他不知名人士，進入香港仔中心第四期地下6D號舖名創優品，意圖非法損壞店內任何東⻄。案件由法官李俊文審理。

店舖已休店 示威者撬閘入內掟貨物

涉案內地零售品牌名創優品被指抄襲日本品牌無印良品及Uniqlo。

控方開案陳詞指，案發當晚有示威者在香港仔中心廣場聚集，其後逐漸移師至當時已休店的名創優品雜貨店，並在店外打開雨傘，部份示威者撞擊及撬開店舖捲閘，包括兩被告在內的示威者進入雜貨店破壞店內貨品，並將貨品拋出店外。警員到場時，兩被告試圖循不同方向逃走。

兩被告最後分別在香港仔南寧街被截停及拘捕。首被告當時身穿黑色襯衣、黑色褲、白色鞋、黑色鴨嘴帽及戴着黑色口罩，另被搜出白色手套。次被告則身穿黑色襯衣、黑色褲、黑色鞋及戴着黑色口罩，被搜出黃邊黑色手套。次被告在警誡下表示：「我過嚟湊下熱鬧㗎咋」、「我冇非法集結，我只係路過」。

店內閉路電視拍下事發經過及兩被告的外貌特徵，控方主要依賴被告緊接事件被捕、其逃跑意向、裝束及持有的物件作出辨認。店主事後發現店舖捲閘、閉路電視鏡頭及部份貨品損壞，損失總額為5,360.8元。

目擊案發經過的高級警員張漢民供稱，當晚他便裝當值，專責留意美心等目標店舖有否遭人破壞。張在辯方盤問下同意，名創優品被破壞期間，廣場內其他位置也有穿黑衣的人士，直至防暴警察到場，全部人同一時間四散。張亦同意，防暴警察追截前並無作出任何警告，僅馬上追捕跑動中的黑衣人。張不能確定有多少人被截停，也不能確定這些人的路徑。

聆訊下午繼續。

【案件編號：DCCC481/20】

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