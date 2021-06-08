【本報訊】天水圍一名17歲少女確診感染變種病毒，成為本港首宗本地感染變種病毒源頭不明個案，多名專家均相信是輸入個案走漏，導致少女在社區染疫。特首林鄭月娥辯稱，有輸入個案走漏，不代表防疫政策出現大漏洞，反指本港已採取最嚴厲的檢疫措施。專家則認為，政府應全面檢視防疫措施及堵塞，否則會對民生經濟造成足以致命的嚴重後果。

本港昨僅新增三宗輸入個案，其中兩人由哥倫比亞抵港，其中一名19歲男子有病徵，另一名22歲女患者沒有病徵；餘下一名42歲、無病徵女患者由印尼抵港，報住土瓜灣富薈馬頭圍酒店。本港累計11,869宗確診和疑似個案。至於17歲少女變種病毒群組，除了該少女、其53歲母親及20歲胞姊確診之外，暫未再有新增確診者。

社交距離不放寬籲諒解

林鄭月娥昨於行政會議前見傳媒時表示，對本港連續30多日零本地個案後，再出現確診個案有點失望。而個案至今仍源頭未明，當局正進行追蹤調查及檢測。

天水圍確診少女的基因排序顯示，本地零個案斷纜可能與近日輸入個案走漏有關。林鄭則辯稱，有輸入個案走漏入社區，並非防疫政策出現大漏洞，「我都相信專家唔係每一次有走漏，就有一個好大嘅政策漏洞，因為呢個病到目前為止，冇完全肯定究竟佢（病毒）嘅潛伏期係咪去到某一日一定會結束，香港已經採取最嚴厲嘅強制檢疫隔離措施。」

多名專家過去一個星期倡議政府為入境人士進行抗體測試，減低輸入走漏個案。林鄭昨透露，政府原則上同意為入境人士驗抗體，衞生防護中心正研究檢驗的地點及方法。

政府上月預告最快本周四推出疫苗氣泡第二階段，逐步放寬部份社交距離措施，惟林鄭昨轉口風，以本港出現源頭不明變種病毒個案為由，將於今日屆滿的社交距離措施不適宜放寬，呼籲營業處所諒解，「如果同時間有源頭未明、傳播力好強嘅變種病毒喺香港，係有風險，政府同時間又繼續放寬呢啲措施，社會係好有意見。」

呼吸系統專科醫生梁子超指出，變種病毒風險高，不能單一措施作預防，需多管齊下，需全面檢視防疫政策，如發現有漏洞，就要立即堵塞漏洞，「無論回港易，抑或疫苗氣泡下嘅外防輸入豁免，同埋高風險地區人士嘅家居檢疫，呢啲都要睇吓，每一度都有可能產生漏洞，每一次嘅錯漏，對經濟民生甚至生命財產，都足以造成嚴重後果，不容我哋有半點疏忽。」

民主黨醫療政策副發言人袁海文指現時隔離檢疫措施嚴厲，仍走漏個案，政府卻無檢視整體外防措施，「嚴厲唔代表無漏洞，有啲位鬆咗，好似回港易安排，廣東省持續爆疫，市民擔憂，但政府無聽意見收緊，甚至回港易無接種嘅要求，反而之前提過嘅『來港易』要接種疫苗要求，好明顯見到兩者有好大嘅差別。」