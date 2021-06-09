兩年前的今日，民陣發起「守護香港反送中」大遊行，多達103萬人向《逃犯條例》修訂草案說「不」。惟林鄭月娥政府堅持6月12日二讀草案，並出動警隊對付市民。截至今年4月底，警方就反修例運動等示威活動已拘捕10,260人，2,608人遭檢控，佔被捕人數的25.4%。

涉多項控罪 暴動罪為首

根據警方提供的資料，截至今年4月底，警方在各區反修例示威活動中共拘捕10,260人，包括7,522男、2,738女，年齡介乎11歲至84歲，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

相對警方早前公佈數字，涉反修例運動等示威活動被捕人數較去年底的10,200人增加60人；較今年2月底的10,242人亦增加18人。

警方亦已向2,608人提出檢控，佔被捕人數的25.4%，涉及控罪包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，其中被控暴動罪多達750人左右。

截至今年4月底，有2,624人已經或正在進行司法程序處理，當中1,000人須承擔法律後果，包括有715人被定罪、277人須簽保守行為、4人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序）；有51人獲撤銷控罪，224人則在審訊後無罪釋放，其餘則仍在司法程序當中。

特首林鄭月娥去年在《施政報告》曾稱，警隊會考慮以警司警誡或簽保守行為方式，處理18歲以下、有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士。林鄭於去年11月開腔時，僅有19人獲警方以警司警誡或簽保守行為處理，主要涉及刑事毀壞、公眾地方行為不檢等案件。而截至今年4月底，經警司警誡後被釋放人數僅25人，即相隔5個多月僅多6人獲以警司警誡處理。

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