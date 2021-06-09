屯馬綫將於本月27日通車，港鐵今早開放土瓜灣站及宋皇臺站供傳媒參觀。沙中綫土瓜灣站地盤當年發掘逾200多個宋、元年代遺址，包括宋元時期古井，不少人關心文物展示情況。港鐵指，宋皇臺站內將設置展櫃供古蹟辦展示相關文物，通車將會開放，至於古井重置計劃，港鐵稱要配合車站上方的古蹟公園興建，現時未能在站內觀賞，而原連接北帝街的C出口走綫設計要視乎考古工作結果決定，意味新站啟用後，宋皇臺站仍欠C岀口。

宋皇臺C岀口未啟用 需視乎考古工作進度

宋皇臺站現設有A、B及D岀口，其中B岀口有地下通道往九龍城南角道、太子道西等，記者實測，步行約5分鐘便能到達鄰近賈炳達道公園等岀口，至於連接北帝街的C出口，走綫設計要視乎考古工作結果而定，代表新站啟用後，C岀口仍未有定案。

古井及部份出土文物會在站內展示

沙中綫土瓜灣站地盤發掘逾200多個宋、元年代遺址，岀土過千件文物，港鐵會於宋皇臺站車站內將設置展櫃供古蹟辦展示相關文物。據記者現場觀察，展櫃仍未開放。港鐵高級建築經理（工程建設）周子茵表示，現時正與古蹟辦商討展出安排，通車當日將會展岀部份文物展品。

在重置「J2」宋元時期古井及晚清時期引水槽方面，她表示，修改車站大堂的頂蓋設計，並加建混凝土井糟。她續說，混凝土底板日後更換透明底版，市民可在車站大堂仰望觀賞古井底部。港鐵指，相關工程要配合車站上方的古蹟公園興建，未知確實展示日期。宋皇臺站月台亦會擺放陶瓷藝術品。

宋皇臺去土瓜灣要2分鐘

港鐵今日特別安排一班列車，由宋皇臺站開往土瓜灣站，兩站之間乘車時間大約2分鐘。土瓜灣站則設有4個岀口，連接落山道及江蘇街等，其中A岀口可通往牛棚藝術村，C岀口則往高山劇場。該站受地下空間限制，採用單側式月台設計，即往烏溪沙及屯門方向市民須於不同層數月台上車。

港鐵提到，屯馬綫各車站月台亦設顯示屏，以綠、黃及紅色展示下一班車的車廂的載客量，綠色代表車廂載客量大約或少於一半，黃色代表車廂載客量達到一半以上，而紅色代表車廂已經滿載。

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