兩年前的這一天，港人受迷霧裏的號角聲所感召，本着一顆顆熱愛自由、擁抱民主的心，在街頭上相聚。走過兩年，逾百萬人在街頭的震撼畫面不再，但那年的仲夏，早已為各人帶來不可磨滅的改變。有受學識所限，聽不懂法官、律師發言的中年媽媽，堅持出席旁聽成為「旁聽師」；亦有需要心靈慰藉，而開始讀經的抗爭者，雖然並非教徒，卻每日讀經尋求心靈的安慰。

一叠叠的旁聽飛、一對「送車師」穿了可以跑得更快的襪子、一本《蘋果》的「自由之夏」特刊、一紙沒有簽名的公務員宣誓書、一隻「黃大仙師奶」用來擋催淚彈的蒸魚碟，這是反修例運動於他和她的意義。

「『走•過』─ 七百三十日的六月九日」義賣活動，有名為「火花」的以物易物活動。「即使我們做的事再微小，只要我們願意成就它，它就必有其力量和意義」，是設立「火花」活動的原意。各人只要帶同一件物品，加上一封談及自己兩年來的感受與物品意義的信件，就可以帶走一件其他人留下的物品。

前線醫護冀「煲底見」

從事醫護工作的張先生，今天帶同一件前線醫護的黃背心來到，作為一名醫護，他對於平安回家特別有感觸。「當日活動完，大家返到屋企之後，係咪真係平安呢？」看到近來有不少示威者被捕、被判刑，讓他反思，不少年輕人回到家後，其實並不是那樣的「平安」。

作為一名前線的醫護，在示威現場看到不少的示威者，他印象最深刻的，是在觀塘看到的一名按着心口、神情痛苦的年輕人，原本以為他是因為心口不適需要急救，不料走近後發現，他是因為女朋友被捕而極度難過與痛苦，他指「我相信行得出嚟，冇人會（係）為咗貪高興、貪熱鬧」。

在運動期間親眼見過不少深刻的畫面，他坦言「忘記唔係一件咁易嘅事嚟嘅」，想起當日的那名神情痛苦的年輕人，他最大的心願是「希望佢哋平安啦」。政治的清算潮已開始，香港前景相當難測，移民的移民，被捕的被捕，他希望「走到嘅，希望佢哋繼續承傳我哋嘅信念啦，被捕嘅手足，希望佢哋都唔好放棄」。沉默良久後，他說出自己最大的心願：「煲底見。」

寄語擁抱負面情緒

踏入3字頭的阿迪。他在開幕前十多分鐘已到達，除了因為相當期待，亦源於不知活動會否被「冚檔」的擔憂，直言怕遲了就無法再來。他指，在運動期間，「可能自己有時會決定冇出去遊行，或者冇去一啲地方，會覺得有啲遺憾，覺得自己出力可能唔夠，比如冇課金一啲團體或者媒體呀。有時覺得，可能呢刻唔做，自己一個唔做，個個又唔做，尤其到21年，咁多打壓，咁多團體、基金都俾政府咁樣做（打壓），如果盡可能都盡快去支持啲同路人」。

說到反修例運動最美麗的一道風景線，阿迪說是變得不再一樣的香港人，不同於過往的功利，他們會不計得失地團結，會互相煲糖水、互相扶持的日子。

運動來到這一刻，他形容是他最迷惘與無力的時刻，面對如此崩壞的情況，他感到非常矛盾，雖然付出了許多，但環境反而變得更壞，留意新聞讓人很難受，但是又不想停止去留意。在政權不容許事實或真相有存在的空間時，他寄語一眾港人要毋忘初心，要擁抱及接納一切絕望及負面的情緒。就正如他留下塗改液，「政府係會去塗脂抹粉，去清理呢啲文宣⋯⋯塗走嗰個人，政府塗走我哋啲嘢（文宣），係咪等於冇咗記憶呢？」

走過兩年，也許街頭逼滿港人的畫面不再，但是留下的改變無法磨滅，那是再粗暴橫蠻的極權也取不走的。就如同薪火相傳下去的物件，對自由與民主的熱愛從未消減半分。

活動名稱：「『走•過』─ 七百三十日的六月九日」義賣活動

日期：6月9日-6月21日 下午2時至8時

地址：深水埗大南街202號 Parallel Space（參加者須事前在網上進行預約）

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