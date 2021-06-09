據傳媒報道，前建制立法會議員、前港區人大代表黃宜弘近日病逝，終年82歲。報道指黃宜弘今年初發現癌細胞擴散至腦部，在美國的醫院昏迷2個多月，至近日病逝。

據報黃宜弘妻子梁鳳儀向親友公佈丈夫近日病逝的噩耗，指黃5年前曾患肺癌而已治愈，但年初發現癌細胞擴散至腦部，不過家人沒有放棄，為他每天做物理治療，黃去世前更一度張開眼看妻子。黃宜弘已在美國的醫院昏迷不醒2個多月，並在醫院病逝。

黃宜弘生於福建，其父黃克立與中方關係密切。黃宜弘曾出任聯交所第一副主席，惟90年代初香港證券市場逐步改革，證監會與港交所矛盾日增，最後因港交所通過理事有權優先獲配新股觸發證監神經，黃被迫辭職。

黃宜弘自1991年進入立法局，歷經回歸前後的臨時立法會，至2012年完成立法會議員任期後退下火線。他一直循功能組別商界（二）進身議會，多次自動當選。他曾連續5年未有提質詢，又經常在會議中睡覺，被批評是最差立法會議員。

他在2003年基本法23條審議期間，曾被電視台拍到在車上向圍堵立法會的群眾舉中指，事後曾向市民道歉，亦因此事而被冠以「中指黃」的稱號。黃宜弘亦在1998年至2013年擔任港區人大代表。

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